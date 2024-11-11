Altın alkışlar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andık! Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Dün Rams Park tribünlerindeki 10 Kasım Koreografisi muhteşemdi! Sezonun en güzel tribün fotoğraflarından birine imza attı Galatasaray taraftarı ve kulübü! Tebrik ediyorum, alkışlıyorum!

Tottenham zaferi ile tüm Avrupa'yı sallayan lider Galatasaray'ın, Samsunspor'u ağırladığı maç, nefeslerimizi kesti! Futbol adına sahada hayal edebileceğimiz bütün güzellikleri ve aksiyonları yaşadık. Nefis goller, muazzam kurtarışlar, jeneriklik çalımlar, gözlerimizin pasını silen müthiş hamleler, direkten dönen toplar... İki takımı da yürekten tebrik ediyorum! Galatasaray'da Victor Osimhen rüzgarı bu maçta da devam etti. Attığı ilk kafa golünde Samsunspor kalesine adeta bir füze gönderdi! Kafası ile bazuka gibi şutlar atan adam muhteşem santrfor Osimhen! Dün de muhteşem iki golle galibiyetin mimarı oldu Osimhen!

Osimhen'in attığı ilk golden sonra İcardi forması ile sevinmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Takım arkadaşının bu jestine Rams Park tribünlerinde şahitlik eden İcardi'nin de gözleri buğulandı. Bu muhteşem manzara ve tribünlerden yükselen 'Aşkın Olayım!' şarkısı karşısında 35 milyon Galatasaray taraftarı çok ama çok duygulandı. Gol sevinci yerini hüzün ve duygusallığa da bıraktı. Perşembe günü 800 milyon Euro'luk İngiliz devi Tottenham'ı Rams Park'ın çimlerine seren Aslan Cimbom, dün de Samsunspor maçını kazanarak Şampiyonluk yolunda çok büyük bir engeli daha kayıpsız geçti.

Şu dönemde Galatasaray'a zorluk çıkarabilecek takımların başında Samsunspor geliyordu... Nitekim zaman zaman zorluk da çıkardı Karadeniz ekibi... Ama Galatasaray o kadar güçlü bir takım ki... Anında reaksiyon gösterip, galibiyet kapısını aralayıp içeri girmesini biliyor. Bu maçta Osimhen'in golleri kadar savunmada muazzam işler yapan Davinson Sanchez'i de anlatmak lazım. Muhteşem işler yaptı sahada. Öyle kritik hamleler yaptı ki... Bir stoperden daha ne yapması beklenebilir ki...

Abdülkerim Bardakcı'nın direkten dönen röveşatasına ne demeli! Galatasaraylı futbolcular, Tottenham maçında adeta masalların içinden çıkıp gerçeğe dönüşmüşlerdi. Hepsi birer kahramandı! Dün de bu kahramanlar, yorgun olmalarına rağmen 3 puanı cebine koyup, milli araya mutlu girdiler. Samsunspor da mütevazı kadrosuna rağmen, sahada büyük işler yapan bir takım. Savaşan, yüreği ile oynayan bir takım! Harika bir maç izledik. Galatasaray'da İcardi yoksa Osimhen ve Batshuayi var. Emek, alın teri ve takım bütünlüğü ile mücadele eden Galatasaray'ı durdurmak çok zor! Okan Buruk, Galatasaray'ı tahrip gücü yüksek, kusursuz bir takıma dönüştürdü...