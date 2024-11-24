Icardi’yi çok aradılar!

Milli aradan sonra lige dönüşler her zaman zordur. Ama Okan Buruk'a 'ara dönüşü hangi takımla oynamak istersin' diye sorulsa 'Bodrumspor' derdi. Galatasaray, maç boyunca telaşlı bir futbol ortaya koydu. Bir an önce golü bulmak isterken, Bodrumspor'un merkezi çok iyi kapatması nedeniyle ilk yarıda net pozisyona girmekte zorlandı sarı-kırmızılılar. Osimhen'i de bir türlü topla buluşturamadılar.

Yunus Akgün'ü ilk kez bu kadar vasat oynarken gördüm. Çalım sevdası yüzünden final hareketlerini yapamadı. Zaten Okan Buruk da 62'de Yunus'un yerine Ziyech'i sahaya sürdü. Rüzgar, Galatasaray'ın pas ve orta kalitesini düşürdü. Böylesine sert bir rüzgarın olduğu havada çok fazla havadan oynadı Galatasaray! Oysa Galatasaray, yerden oynasa, garanti paslarla rakip ceza sahasına girse golü çok daha erken bulabilirdi. Volkan Demirel'in oyuncuları, ilk yarıda faul alarak oyunu soğuttu, Galatasaray'ın hızını kesti.

Ama 45'te Ege Bilsel'in 2. sarıdan kırmızı kart görmesi Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı. Okan Buruk, 2. yarıya Batshuayi hamlesi ile başlayarak çift forvete döndü. Batshuayi de Mertens'in muazzam ortasında jeneriklik bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Bodrumspor golü yedikten sonra öne çıkmaya başladı. Tam Galatasaray'ın istediği bir oyuna döndü maç. Çünkü sarı-kırmızılılar, daha boş alan bulup golle burun buruna geldiler. 65'te Osimhen kendi vursa skoru 2'ye getirecekti. Ama Ziyech'e asist yapmayı tercih etti. Ziyech de adeta boş kale yerine topu üstten auta attı. Bir topa ancak bu kadar kötü vurulabilirdi. Ziyech'in vuruşu, 'Bu da kaçar mı?' videoları için iyi bir malzeme olur. Bu arada Osimhen dün çok ofsaytta kaldı. Ama takımı önde tutan tek isimdi...

İlk yarıda sakatlanan Gökhan Akkan'ın yerine kaleye geçen Sousa, inanılmaz kurtarışlar yaptı. Sousa'nın içine Mamardashvili kaçmış gibiydi adeta... Aslında Galatasaray maç boyunca İcardi'nin yokluğunu çok hissetti. Galatasaraylı oyuncular, İcardi sahadayken kendilerini güvende hissediyorlar. Rakip savunmacılar da İcardi'yi marke etmeye çalışırken, diğer hücumcular rahat pozisyona giriyorlardı. Galatasaray için çok kolay geçeceği ve farklı kazanacağı düşünülen maç, zor geçti. Hatta 90'da Gökdeniz'in şutu direkten döndü. Galatasaray bu sezonki tahrip gücü yüksek oyununun gerisinde kaldı. Ama kazanmak çok önemliydi. Bu arada Galatasaray'ın ikinci yarıda tonla gol kaçırdığını da unutmamak lazım. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.