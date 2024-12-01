Trabzon'u doğradılar

Adana Demirspor karşısında alınan farklı galibiyet sonrasında 'Bu sonuç, Trabzonspor'u komadan çıkardı ama skor kimseyi yanıltmasın! Ligin en zayıf takımı önünde alınan galibiyet bir ölçü olamaz. Çok ama çok çalışması lazım Trabzonspor'un' demiştik. Alanyaspor deplasmanında temposuz, takım bütünlüğünden uzak, bir oyunu olmayan Trabzonspor izledik yine... Aslında Alanya'da golü çok erken bulup öne de geçti Trabzonspor. Ama sonrasında topu rakibine bıraktı ve sadece oyunun savunma yönünü oynamaya başladı bordo-mavililer. Büyük takıma yakışmayan bir oyuna geri döndüler.

Alanyaspor'un penaltısı öncesinde Trabzonsporlu Cihan'a bir faul vardı. Hakem Burak Pakkan görememiş olabilir pozisyonu! Ayak basma da yoktu bence. Ama VAR Odası ne iş yapar arkadaş! İzleme gereği bile duymamış olacak ki VAR odası, penaltıyı onayladı. Böyle ucuz penaltı mı olur! Skor eşitlendikten sonra Banza'nın karşı karşıya kaçırdığı bir pozisyon var ki; bencil olmayıp boş durumdaki Draguş'a pas verse boş kaleye yuvarlayacaktı Rumen oyuncu.

Şenol Güneş, maçı kazanmak için ikinci yarıya Vişça ile başladı. Aslında Vişça'nın arka adalesinde bir gerginlik vardı. Ama daha fazla önde oynayabilmek için Banza'yı topla daha fazla buluşturabilmek için Vişça hamlesini yapmak zorunda kaldı Şenol hoca. Cihan Çanak'ı kenara aldı. İkinci yarıya daha derli toplu başlayan Alanyaspor, 2. golü öyle kolay buldu ki... Augusto, geriden gelip Arif Boşluk'u geçti ve topu ağlara gönderdi. Adana Demirspor maçının yıldızı Arif Boşluk, maça iyi başlamıştı. Augusto'nun golünde zayıf kaldı. Çok çalışması ve güçlenmesi lazım Arif'in! Şenol Güneş'in de Arif'te ısrar etmesi lazım. Oynadıkça tempo kazanıp, güçlenecek, çok daha iyi olacak Arif! Arif, 64'te sakatlandı ve yerini Eren Elmalı'yı bıraktı.

54'te bu kez Richard Hüseyin Türkmen'in bileğine bastı, hakem ve VAR net kırmızıyı es geçti. Bordo-mavililer, geriye düştükten sonra telaş yaptılar, reaksiyon gösteremediler. Hal böyle olunca da Alanyaspor maçı tek kaleye çevirdi. Uğurcan Çakır takımını ateşlemeye çalıştı. Şenol Güneş, Alanyaspor'un baskısını kırmak ve skor bulmak için Lundstram ve Enis Destan hamlelerini yaptı. Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, 2. sarıdan kırmızı kart gördükten sonra Sami Uğurlu hamle üzerine hamle yaptı. Uzatmaların 8. dakikasında Enis Destan golü attı ancak yeni bir skandal yaşandı. Hakem Pakkan ve VAR'daki Direnç Tonusluoğlu, Banza'nın faul yaptığı gerekçesiyle net golü iptal etti. Ancak pozisyon netti, faul yoktu. Bu arada Alanyaspor'da Yusuf'un atılması da hatalı bir karardı. Evet Trabzonspor kötü oynadı. Ama Trabzonspor'un Alanya'da yıkılışına zemin, hakem ve VAR Odası hazırladı! Yine yaktılar Trabzonspor'u!