Osimhen ve AÇmaar!

Galatasaray, daha maça ısınamadan golü kalesinde gördü. Yenilen golde tutabileceği topu çelen Muslera'nın ve golü atan Ruben van Bommel'e hamlede geç kalan Nelsson'un ortaklaşa hatası vardı. Nelsson belki ki kafasında Galatasaray'ı bitirmiş. Nerde o eski savaşçı Nelsson! O yüzden ocak ayında 3'e 5'e bakmadan gönderilmeli. Zaten kendisi de gitmek istiyormuş... Çok arar Galatasaray'ı... Golde hatası olan Muslera, 8. dakikada üst üste iki mucizevi kurtarış yaparak Galatasaray'ı oyunda tuttu. Galatasaray kötü başladığı maçta ilk yarım saatten sonra oyunda dengeyi kurdu ve pozisyonlar bulmaya başladı. Galatasaray, ilk kez bir Avrupa Ligi maçında rakibine bu kadar net pozisyonlar verdi.

Ama o Galatasaray, Mertens'in ortasına iyi vuran Osimhen ile öne geçti. Maçın hakemi Fesnic, yaklaşık 1 metre içeriden çıkarılan topu nasıl görmedi? Golü neden kendisi vermedi ve VAR'a bıraktı, onu da anlamış değilim. İlk yarıda Galatasaray'ın en etkisiz ismi Batshuayi idi. Osimhen'den çok uzak oynadı, ikili mücadelelere girmekten kaçındı.

İkinci yarının hemen başında Batshuayi'nin harika bir kafa vuruşu vardı ama kaleci Zoet, biraz da üzerine gelen topu iyi çıkardı. Bunun dışında zaten etkili olamadı Batshuayi ve yerine 64'te Kerem'e bıraktı. Kerem hem orta sahaya bir güç kattı, hem de savunmaya gelip toplar çıkardı. İkinci yarıda oyunun hakimi Galatasaray'dı. Metehan'ın girmesiyle savunmada daha az hata yapan bir Galatasaray izledik. Metehan, kritik hamleleri ile göz doldurdu.

AZ Alkmaar; genç bir takım ama sahanın her noktasında savaş verdiler. Çılgınca koştular ve hiç yorulmadılar. Felaket bir oyun iştahları var! Alkmaar değil de AÇmaar desek yeridir! Futbola aç futbolcular topluluğu Alkmaar! Ceza sahasına yapılan her ortaya Osimhen kafayı vurdu. Helal olsun koca yürekli Osimhen! Sen bir dünya yıldızısın ama Alkmaar'lı oyuncular kadar futbola ve gole açsın! Dün sahada bir Atom Karınca gibiydi Osimhen! Çok büyüksün! O yüzden değerin tam 75 milyon euro!

Oyunun son bölümünde çok iyi oynadı Galatasaray! Abdülkerim'in kafa vuruşunda top direkte patladı adeta. Okan Buruk, yaptığı değişikliklerle Galatasaray'ı kendine getirdi. Ama bu değişiklikler 3 puanı getirmeye yetmedi. Başlangıç 11'ini eleştirebiliriz ama bitiren 11 iyiydi. Sonuçta Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyor. İlk 8 yolu açık Galatasaray'ın! Durmak yok, yola devam ASLANLAR!