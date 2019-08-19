Rotasyon gereksizdi
Efsanenin (Cemil Usta) isminin verildiği maça galibiyetle başlamak Trabzonspor için çok önemliydi.
Ünal Karaman, Kasımpaşa maçı öncesinde riske girerek kazanan kadroyu bozup, rotasyon yaparak herkesi şaşırttı. Sparta Prag maçında yıpranan oyuncuları dinlendirmek mantık olarak doğruydu ama savunmanın merkezinde birlikte oynama pratiği olmayan Fernandes ve Campi tam bir soru işaretiydi.
Ekuban-Sörloth ikilisi birbirini tamamlıyordu. Bu kez Abdülkadir Ömür-Sörloth denemesi vardı.
Abdülkadir Ömür'ün görev bölgesinde de Yusuf Sarı vardı.
Trabzonspor taraftarı açısından bu kadro soru işaretleri barındırıyordu.
Yusuf Sarı sürati ve çalımları ile tribünleri coşturdu. Savunmanın merkezinde oynayan Fernandes ve Campi'nin her duran topta ileri çıkıp gol araması dikkat çekti.
Yusuf Yazıcı gittikten sonra 10 numara mevkisinin rafa kalktığını gözlemliyoruz. Çünkü bir 10 numaranın yapması gerekenleri sahada yapan zaten çok oyuncusu var Trabzonspor'un. Kim mi bunlar:
İki Abdülkadir, Sosa, Nwakaeme. Bu oyuncular asist yapıp, gol üretebilen oyuncular. 90 dakika boyunca farklı anlarda 10 numara kimliğine bürünüyorlar. Trabzonspor'un en büyük artısı da bu zaten.
Koita'nın kafa vuruşunu da Uğurcan müthiş çıkardı. Ardından Aytaç'ın şutu Obi Mikel'e çarparak Trabzonspor ağlarına gitti. Ünal Karaman baktı ki maç gidiyor; yanlışlarından döndü. Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ı oyuna aldı.
Bu değişikliklerden sonra takım birçok pozisyon buldu.
Ancak son vuruşlardaki şanssızlık ya da son pas tercihlerinin etkisiz kalması 3 puan alınmasını engelledi.