Rotasyon gereksizdi

Efsanenin (Cemil Usta) isminin verildiği maça galibiyetle başlamak Trabzonspor için çok önemliydi.

Ünal Karaman, Kasımpaşa maçı öncesinde riske girerek kazanan kadroyu bozup, rotasyon yaparak herkesi şaşırttı. Sparta Prag maçında yıpranan oyuncuları dinlendirmek mantık olarak doğruydu ama savunmanın merkezinde birlikte oynama pratiği olmayan Fernandes ve Campi tam bir soru işaretiydi.

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Sezona fırtına gibi başlayan Abdulkadir Parmak gerçekten Sparta Prag maçında çok yorulmuştu. Sosa'nın partneri bu maçta Obi Mikel'di ama hazır bir görüntü vermiyordu.Ekuban-Sörloth ikilisi birbirini tamamlıyordu. Bu kez Abdülkadir Ömür-Sörloth denemesi vardı.Abdülkadir Ömür'ün görev bölgesinde de Yusuf Sarı vardı.Trabzonspor taraftarı açısından bu kadro soru işaretleri barındırıyordu.Trabzonspor maça hızlı başladı.Yusuf Sarı sürati ve çalımları ile tribünleri coşturdu. Savunmanın merkezinde oynayan Fernandes ve Campi'nin her duran topta ileri çıkıp gol araması dikkat çekti.Yusuf Yazıcı gittikten sonra 10 numara mevkisinin rafa kalktığını gözlemliyoruz. Çünkü bir 10 numaranın yapması gerekenleri sahada yapan zaten çok oyuncusu var Trabzonspor'un. Kim mi bunlar:İki Abdülkadir, Sosa, Nwakaeme. Bu oyuncular asist yapıp, gol üretebilen oyuncular. 90 dakika boyunca farklı anlarda 10 numara kimliğine bürünüyorlar. Trabzonspor'un en büyük artısı da bu zaten.Obi Mikel yavaş yavaş kendini buluyor. Yerinde kademeleri ve geriden oyun kurmadaki ustalığı ile dikkat çekti. Sörloth ile Ekuban'ın birbirini tamamladığını ve birlikte oynamaları gerektiğini daha önce de söylemiştim. Dünkü maç da beni haklı çıkardı. Ekuban sahada olsaydı maçın daha ilk yarısında Trabzonspor 3 puanı cebine koyacak golleri bulurdu.Avrupa elbetteki önemli. Ama Trabzonspor taraftarı şampiyonluk özlemi ile yanıp tutuşurken ve daha ligin başıyken rotasyon yapmak gereksiz gibi geldi bana. Orta alanda ani kapılan bir top ve hızlı hücum Trabzonspor'a golü getirdi. Yine Sörloth... 3'te 3 yaptı Sörloth...Koita'nın kafa vuruşunu da Uğurcan müthiş çıkardı. Ardından Aytaç'ın şutu Obi Mikel'e çarparak Trabzonspor ağlarına gitti. Ünal Karaman baktı ki maç gidiyor; yanlışlarından döndü. Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ı oyuna aldı.Bu değişikliklerden sonra takım birçok pozisyon buldu.Ancak son vuruşlardaki şanssızlık ya da son pas tercihlerinin etkisiz kalması 3 puan alınmasını engelledi.