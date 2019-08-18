Değişen sistemin sancıları – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Zeki Uzundurukan Değişen sistemin sancıları

Değişen sistemin sancıları

, ile bir geçiş döneminde olduğu için sezona sancılı bir giriş yaptı. Kolay değil, 4 yıllık ile süregelen hücum futbolundan pasa dayalı kontrollü oyuna geçiş yapmak. İlk 15 dakika başa baş bir mücadele vardı Sivas'ta.
Ardından çıktı sahneye. Yatabare'nin arkasında 10 numara pozisyonunda oynayan Mert Hakan, takımını bir maestro gibi yönetti. Bütün ataklar Mert Hakan'ın hünerli ayaklarında olgunlaştı.
, maçın başından itibaren soldan Ziya ve Emre Kılınç ile Beşiktaş'ın sağ tarafını adeta felç etti.

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Quaresma hiç geriye gelmeyince de çaresiz kaldı. Vida, Gökhan'a yardımcı olmaya çalıştı.
Ama Sivasspor'un golü adeta bağıra bağıra bu kanattan geldi.
Abdullah Avcı, takımının bu zaafına çözüm bulamadan Ziya'nın nefis ortasına maçın yıldızlarından Mert Hakan bitirici bir dokunuş yaparak Sivasspor'u öne geçirdi.
İlk yarıda Yatabare'nin etkili bir kafa vuruşu vardı ki, Caner çizgide topu çıkararak golü önledi. Savunmada yeni transfer Victor Ruiz olumlu işler yaptı. Beşiktaş aslında pasa dayalı kontrollü bir oyun da sergileyemedi.
Abdullah hocanın sistemi daha oturmamış. Bu arada Boyd ile çarpışan kaleci Samassa hastanelik oldu. (geçici hafıza kaybı yaşadı) Allah hiçbir futbolcuya sakatlık vermesin. İzlerken çok üzüldüm.
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İlk yarıda sahanın hakimi Sivasspor'du, skor tabelasına da bu üstünlük yansımıştı zaten. İkinci yarıya daha coşkulu başladı Beşiktaş ve Güven ile net bir pozisyon yakaladı, tam 'lık bir pozisyondu.
Beşiktaş, Sivas'ta Burak'ın yokluğunu çok hissetti. Beşiktaş iyi oynamaya başlamışken; 'den bir top kaybı pahalıya maloldu.
Yatabare bu pozisyonda nefis bir gol attı. Bu gol, Beşiktaş'ın tüm direncini yerle bir etti. 'a helal olsun.
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Mütevazı bir kadrosu var ama savaşçı bir takım olmuş Sivasspor.
Emre Kılınç'ın farkı getiren golü ise jeneriklikti. Dün Sivas'ta enerjisi çok düşük ve moralsiz bir Beşiktaş izledik. Ljajic dışında yenilgiye başkaldıran oyuncu yoktu.
Bir parantez de Sivasspor'dan Aaron'a açmak lazım. Topu ayağına aldığı her pozisyonda jet gibi hızlıydı.
Sivasspor'u beğendim. Bu sezon Rıza Çalımbay ile üst sıraları zorlar bu takım. Beşiktaş henüz hazır değil.
Ama karamsar olmamak gerekir.
5-6 haftadan sonra Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamaya başlar.
Sabır şart. Abdullah hocayı da yıpratmamak ve destek vermek lazım.

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