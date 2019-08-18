Değişen sistemin sancıları
Beşiktaş, Abdullah Avcı ile bir geçiş döneminde olduğu için sezona sancılı bir giriş yaptı. Kolay değil, 4 yıllık Şenol Güneş ile süregelen hücum futbolundan pasa dayalı kontrollü oyuna geçiş yapmak. İlk 15 dakika başa baş bir mücadele vardı Sivas'ta.
Ardından Mert Hakan çıktı sahneye. Yatabare'nin arkasında 10 numara pozisyonunda oynayan Mert Hakan, takımını bir maestro gibi yönetti. Bütün ataklar Mert Hakan'ın hünerli ayaklarında olgunlaştı.
Sivasspor, maçın başından itibaren soldan Ziya ve Emre Kılınç ile Beşiktaş'ın sağ tarafını adeta felç etti.
Ama Sivasspor'un golü adeta bağıra bağıra bu kanattan geldi.
Abdullah Avcı, takımının bu zaafına çözüm bulamadan Ziya'nın nefis ortasına maçın yıldızlarından Mert Hakan bitirici bir dokunuş yaparak Sivasspor'u öne geçirdi.
İlk yarıda Yatabare'nin etkili bir kafa vuruşu vardı ki, Caner çizgide topu çıkararak golü önledi. Savunmada yeni transfer Victor Ruiz olumlu işler yaptı. Beşiktaş aslında pasa dayalı kontrollü bir oyun da sergileyemedi.
Abdullah hocanın sistemi daha oturmamış. Bu arada Boyd ile çarpışan kaleci Samassa hastanelik oldu. (geçici hafıza kaybı yaşadı) Allah hiçbir futbolcuya sakatlık vermesin. İzlerken çok üzüldüm.
Beşiktaş, Sivas'ta Burak'ın yokluğunu çok hissetti. Beşiktaş iyi oynamaya başlamışken; Medel'den bir top kaybı pahalıya maloldu.
Yatabare bu pozisyonda nefis bir gol attı. Bu gol, Beşiktaş'ın tüm direncini yerle bir etti. Rıza Çalımbay'a helal olsun.
Emre Kılınç'ın farkı getiren golü ise jeneriklikti. Dün Sivas'ta enerjisi çok düşük ve moralsiz bir Beşiktaş izledik. Ljajic dışında yenilgiye başkaldıran oyuncu yoktu.
Bir parantez de Sivasspor'dan Aaron'a açmak lazım. Topu ayağına aldığı her pozisyonda jet gibi hızlıydı.
Sivasspor'u beğendim. Bu sezon Rıza Çalımbay ile üst sıraları zorlar bu takım. Beşiktaş henüz hazır değil.
Ama karamsar olmamak gerekir.
5-6 haftadan sonra Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamaya başlar.
Sabır şart. Abdullah hocayı da yıpratmamak ve destek vermek lazım.