Değişen sistemin sancıları

Beşiktaş, Abdullah Avcı ile bir geçiş döneminde olduğu için sezona sancılı bir giriş yaptı. Kolay değil, 4 yıllık Şenol Güneş ile süregelen hücum futbolundan pasa dayalı kontrollü oyuna geçiş yapmak. İlk 15 dakika başa baş bir mücadele vardı Sivas'ta.

Ardından Mert Hakan çıktı sahneye. Yatabare'nin arkasında 10 numara pozisyonunda oynayan Mert Hakan, takımını bir maestro gibi yönetti. Bütün ataklar Mert Hakan'ın hünerli ayaklarında olgunlaştı.

Sivasspor, maçın başından itibaren soldan Ziya ve Emre Kılınç ile Beşiktaş'ın sağ tarafını adeta felç etti.

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