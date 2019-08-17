Çözüm Falcao – Zeki Uzundurukan – Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Çözüm Falcao

Tüm liglerde sezonun açılış maçlarında sürprizler yaşanır. Çünkü hem takımlar tam anlamıyla hazır olmazlar; hem de yapılan transferler nedeniyle teknik adamlar, rakiplerini çözmekte zorlandıkları için favori takımlar bile kaybedebilir. Dün de sezonun açılış maçı sürpriz bir sonuçla bitti.
Aslında , karşılaşmaya coşkulu başladı. Sağ kanattan ve göbekten etkili ataklar yaptı sarıkırmızılılar.

İlk yarıda sol kanadı çok zayıf kaldı Galatasaray'ın.
Diagne'nin ceza sahasında düşürülüşü penaltıydı. VAR devreye girmese penaltı güme gidecekti.
Abdülkadir Bitigen, VAR'da pozisyonu inceleyerek penaltıyı verdi. Ama çok kötü bir penaltı kullandı. Daha topa gelirken hangi köşeye atacağını belli etti.

Kaleci Adam Stackhowiak da iyi bir kurtarış yaptı.
Denizlispor da ilk yarıda çok hızlı hücumlar yaptı. Bunlardan birinde Recep'le direğe takıldı evsahibi takım. Ön tarafta oynayan , Rodallega ve Barrow, Galatasaray savunmacılarına zor anlar yaşattı.
Özellikle sol kanattaki Barrow sanki rüzgarın oğlu... Bu sezon rakip stoperlerin korkulu rüyası olacak yetenekte. 43'te Marcao, Rodallega'ya yaptığı faul nedeniyle 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

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Yeni transfer Seri henüz takıma adapte olamamış, uyum sorunu yaşıyor. Yerine giren Donk da vasatı aşamadı.
10 kişi oynamanın da etkisiyle 2. yarıda hücumda zayıf kaldı Galatasaray. Denizlispor daha fazla öne çıkıp, gol aradı.
Rakibin baskısını kırıp, üçüncü bölgede daha fazla var olabilmek için Jimmy Durmaz'ın yerine Emre Mor oyuna girdi.
Diagne oyunda kaldığı 71 dakikada takımını bir kişi eksik oynattı adeta. En iyi yaptığı şey, penaltı atmaktı. Ama o penaltıyı da Selçuk, Diagne'ye bırakmayarak adeta ziyan etmiş oldu.

Denizlispor, hücum bölgesinin en etkili isimlerinden biri olan Recep Niyaz ile golü buldu. Recep köşeye müthiş bir vuruş yaptı, Muslera'nın yapabileceği bir şey yoktu bu golde.
Denizlispor skor avantajını elde ettikten sonra Rodallega ile mükemmel bir gol daha buldu.
Galatasaray'da sonradan oyuna girenler de takıma bir direnç kazandıramadı. Emre Mor henüz güçsüz ve , Emre'yi iki oyuncu ile markaja alarak etkisiz hale getirdi.

Denizlispor, özellikle 2. yarıdaki etkili futbola ile galibiyeti hak etti.
Galatasaray'da bu şok yenilgi, penaltıyı kaçıran ve kötü bir futbol ortaya koyan Selçuk İnan ve kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakan Marcao'ya yazar! Galatasaray'ın skor üretecek forveti yok! Tek çare Falcao...

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