Ekuban-Sörloth birlikte oynamalı!

Yusuf Yazıcı'sız bir Trabzonspor'un sahada nasıl bir direnç göstereceğini çok merak ediyordum.

Çünkü geçen sezon şahane bir futbolla dereceye giren Bordomavililerde her ne kadar Sosa sahada lideri olarak görünse de perde arkasındaki isim, Yusuf Yazıcı idi. Yusuf, özellikle genç futbolcuları parlatırken; yaklaşık 60 metrelik bir alanda oynadığı etkili futbolla Trabzonspor'un ciğeri durumundaydı.

Sparta Prag karşısında Yusuf'un yokluğu çok hissedildi.

Özellikle Abdülkadir Ömür ayağına aldığı her topta kafasını kaldırıp, Yusuf'u arar gibiydi.

Sparta Prag duran toplarda etkili bir takım; rakibe çok fazla serbest vuruş şansı verdik. Costa'nın hava hakimiyetindeki ustalığını maçtan önce biliyorduk. Kanga takımı için tam bir maestroydu. Bu iki oyuncuya karşı önlem alıp etkisiz hale getiremedi Trabzonspor.

Uyum süreci yaşayan Obi Mikel çok vasat kalırken; Abdulkadir Parmak da bir türlü oyunun içine giremeyince orta alan bir tek Sosa'ya kaldı. İlk 45'te takımın en iyisi Sosa idi zaten.





Costa ve Kanga'ya önlem alınmalıydı

İlk yarıda duran toptan yenilen golde Uğurcan, zamanlama hatası yaparak, boşa çıktı. Costa da bu hatayı affetmedi.

Ünal Karaman, ikinci yarıya Alexander Sörloth hamlesi ile başladı. İlk yarının etkisiz ismi Obi Mikel'i kenara aldı.

İkinci yarıda Trabzonspor daha fazla hücumu ve golü düşündü.

Bordo-Mavililer, Sörloth'un girişi ile üçüncü bölgede çok etkili olmaya başladı. Nwakaeme de rakip savunmaya çok rahatsız edip, gollük paslar verdi.

Trabzonspor iyi oynamaya başladığı anlarda ikinci golü yedi.

Yazımın başında söylediğim iki etkili isimden biri olan Kanga çıktı bu kez sahneye.

Costa ve Kanga'yı biz biliyorduk, uyarmıştık. Ama Trabzonspor dün sahada bu iki ismi durdurmayı başaramadı.

Ekuban'ın mükemmel golü ile müthiş bir geri dönüşe imza attık.

Ardından Sörloth'un şahane golü ise rövanş öncesinde turun habercisi oldu.

Fırtına henüz lige hazır değil.

Ama Ünal hoca, Ekuban-Sörloth ikilisini bu maçta keşfetti. Birbirini tamamlayan iki forvet!

Bu ikili, ligde de bir arada oynamalı.

Ünal Karaman yaptığı akıllıca değişikliklerle maçı çevirmesini bildi.

Trabzonspor, 15 Ağustos'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bu Sparta Prag engelini çok rahat geçer.