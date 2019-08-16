Uzatmalarda çılgınlık ürettiler!

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki muhteşem taraftarının desteğini arkasına alarak maça coşkulu başladı. Daha ilk dakikalardan itibaren özellikle yeni transfer Sörloth, gol atacağının sinyallerini verdi. Bu oyuncunun Ekuban ile uyumu gerçekten inanılmaz! Onları destekleyen ve adeta sol kanada bir ray döşemişçesine hızlı bir tren gibi rakip ceza sahasına akan, adrese ortalar yapan Nwakaeme... Tam bir şeytan üçgeni gibi bu üçlü!

Trabzonspor, Sörloth'un jeneriklik kafa golü ile öne geçti. Bu golde Sosa'nın asisti de klasına yakışır cinstendi. İlk yarıda Abdülkadir Ömür'ün kaçırdığı net bir pozisyon vardı ki... Abdülkadir bile bu golü nasıl kaçırdığına inanamadı! O pozisyon gol olsa daha ilk yarıda tur gelirdi. Sparta Prag, uzaktan sert ve kaleyi bulan şutlar atan bir takım! İlk maçta olduğu gibi dün de yine etkili şutlar attılar.

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Trabzonspor'du. Abdülkadir Ömür ilk maça oranla daha tahrip gücü yüksek bir futbol ortaya koydu.

Trabzonspor, çok adamla hücum yaptığı anlarda geriye dönüşlerde sıkıntı yaşadı yine. Bir de Yusuf Yazıcı'nın görevini üstlenecek oyuncu arayışı var Ünal hocanın... Belli ki kafasındaki isim Sosa değil. Önde Ekuban, arkasında Sörloth olabilir.

Dün bunun tam tersi yani önde Sörloth, arkasında Ekuban oynadı.

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Abdülkadir Ömür, 10 numara pozisyonunda değil de sağ önde oynayınca daha verimli oluyor!

Hem de içeri kat edip, kaleye etkili şutlar atıyor! Dün ikinci yarıda Messi gibi bir Abdülkadir vardı sahada!

Abdülkadir'in Messi'den tek eksiği skor üretmede zayıf kalıyor. Daha fazla gol atıp, asist yapması lazım.

Abdülkadir Parmak ise tam bir savaşçı! Dün rakip ataklarını kesti, kaptığı toplarla takımını atağa kaldırdı.

İkinci yarıda Sparta Prag'ı kalemizden uzak tuttuk. Onlar da uzaktan sert şutlarla gol bulmaya çalıştılar.

Ekuban, maç boyunca fantastik bir gol daha atmaya çalıştı durdu.

Nwakaeme tam bir atom karınca gibiydi.

Bir asist yapan Sosa, bir de penaltı kazandırdı takımına! Tam bir maestro gibi görevini başarı ile yaptı.

İyi oynarken, tonla gol kaçırırken, golü yedik! Uğurcan Çakır, yenilen golde önde yakalandı.

Futbolda maçtan hiç kopmayacaksın, son saniyeye kadar maçı bırakmayacaksın!

Dün anlık bir dalgınlığın faturasını gol yiyerek ödedi Trabzonspor!

Golü yedikten sonra çabuk toparlandı Trabzonspor. Yine etkili hücumlar yaptı.

Sörloth etkili bir forvet oyuncusu.

Belki ligde her maç gol de atabilir.

Ama eğer hedef şampiyonluksa çok daha iyi bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var Bordo-mavililerin.

Maçın son dakikaları hem bir korku filmi gibiydi. Hem de kaçan net goller nedeniyle tam bir heyecan fırtınasıydı!

Uzatma bölümünde Nwakaeme resitali izledik. Penaltıyı kaçırdı ama o da nazar boncuğu olsun!

Novak kaldığı yerden gollerini atmaya devam ediyor.

Trabzonspor, dün gece maçın uzatma anlarında tam bir çılgınlık üretti!

Helal olsun size! Tebrikler!