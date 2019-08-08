İlk yarıda futbol adına çok fazla bir şey izleyemedik.

Akhisarspor çok savaştı, Galatasaray'ın top yapmasına izin vermedi. Hatta ilk tehlikeli pozisyona da Burhan Eşer ile Akhisarspor girdi. Burhan'ın üst direkten dönen kafa vuruşunda Lyundama ve Muslera hatalıydı. İlk yarım saatten sonra Galatasaray oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve maçı rakip kaleye yıktı. Önce Jimmy Durmaz'ın uzun menzilli şahane şutu az farkla auta giderken, golün de habercisi oldu.

Belhanda kaldığı yerden geçen yıl attığı klas gollere Ankara'da da devam etti. Müthiş bir gol attı.

Yeni transferlerden Seri'yi çok beğendim. Özgüveni yüksek ve akıllı bir oyuncu. Jimmy de çok yararlı işler yaptı. Babel ise gol yollarında daha bitirici olmalıydı. Halil Umut Meler, ilk yarıda Galatasaray'ın bir penaltısı vermedi veya pozisyonu tam görüp süzemedi! Penaltı güme gitti.

İkinci yarıda Akhisarspor, Burhan Eşer ile beraberlik golüne çok yaklaştı, ama Muslera mucizevi bir dokunuşla golü önledi.

Galatasaray'da dün gözlerim hep Onyekuru'yu aradı. Galatasaray, Onyekuru'yu kadroda tutabilmiş olsaydı, skor da futbol da çok daha farklı olabilirdi.

eksikliğini ise hiçkimse hissetmedi bile. Çünkü tümbir an önce gitmesini bekliyor.henüz lige hazır bir görüntü vermedi. Ama şampiyonluk adayı diğer takımlar da lige hazır değil., bu kadro ile şampiyonluk yarışının yine en güçlü adayı olur.Ama hedef,başarı iseşartgetirmek için çok çaba gösterdiğini de biliyorum.ikna ettiklerini de... Hele şubir gitsin,ilk uçaklaolur...Oyunun son bölümündesavunmada çok hata yaptı.Amatecrübesi ile bir sezonda 3. kupasını aldı. Yani bütün kupaları müzesine götürdü.