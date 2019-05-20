Koşun haber verin tarihe!

Maça iyi başlayan, oyunu rakip kaleye yıkan taraf Galatasaray'dı. İlk yarıda yan toplar oyunun kaderini belirledi. Sarı-kırmızılılar yan top denemelerinden golü bulamadılar.

Luyindama bu pozisyonlardan birimde kafasına gelen topa o kadar kötü vurdu ki...

Başakşehir ise Elia'nın Mariano'yu etkisiz hale getirip yaptığı ortada golü buldu.

Bajic- Nagatomo eşleşmesi olursa Bajic de golü atar. Fizik avantajı denen bir şey var. Muslera ilk yarıda acemice işler yaptı. Bajic'e adeta asist yaptığı bir pozisyon vardı ki...

Yine Luyindama ile anlaşmazlık yaşadığı bir pozisyon, az daha Başakşehir'e ikinci golü getiriyordu.

Galatasaray geriye düştükten sonra rakip kaleye oyunu yıktı.

Ama Başakşehir göbekten hiç açık vermedi. Rakibini kanat akınlarına zorladı ama kanatlardan da Diagne'ye gollük ortalar gelmedi.

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Galatasaray ilk yarının son anlarında Marcao ile inanılmaz bir gol kaçırdı; 1 metreden üzerine gelen topu Mert çok iyi çıkardı.Tribünlerdeki 55 bine yakın taraftar, Başakşehir golünden sonra gerildi, bu durum Galatasaraylı oyuncuları da strese soktu.Başakşehir önde bitirdiği ilk yarıda yüzde 33 topla oynamış.Oynamaktan çok oynatmadı, oyun bozdu çünkü...Galatasaray ikinci yarıya golle başladı. Galatasaray'ı yarışta tutan en formda ismi Feghouli önce kafa ile Mert'i avlamak istedi, top çataldan döndü, dönen topu röveşata ile tamamlayan Feghouli, TT Stadı'nı bayram yerine çevirdi.Golden sonra tribünler de kendine geldi. O ama kadar vasat bir oyun sergileyen Onyekuru- Belhanda ikilisi Galatasaray'ı öne geçirdi.Ama Cüneyt Çakır VAR incelemesinden sonra 'elle oynama var' diyerek golü iptal etti.Golden önceki pozisyonda Diagne'nin topu elle aldığını anlattı Cüneyt hoca. Ardından Onyekuru attı, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.Onyekuru bir kez daha fileleri havalandırdı. Bu kez gol temiz ve nizamiydi.

Galatasaray geriden gelip skor üstünlüğünü, rakipten çok daha iyi oynayarak elde etti.

Galatasaray bir bayram gününde şampiyonluğunu ilan ederek taraftarına çifte bayram yaşattı.

Galatasaray sonuna kadar hak etti bu şampiyonluğu. Bu sadece bir şampiyonluk değil, aynı zamanda bir hazine. 22.

Şampiyonluk Galatasaray'ın kasasını dolduracak.

Tam 1 milyar lira demek bu şampiyonluk... Tebrikler Galatasaray! Tebrikler Fatih Terim...

Bir takımın başında 19. Kupa...

Fatih Terim gibi bir teknik adam ancak 100 yılda bir gelir... Altın alkışlar Galatasaray'a ve Fatih Terim'e...