Kupa canavarı!



Diagne , kaleye vur kaleye!

Neden hep ceza sahası içindeki pozisyonlarda penaltı almaya gidiyorsun? Rakip aptal mı? Sen, o kadar ağır davranıp vurmuyorsun ki, rakip stoperler de tereyağından kıl çeker gibi ayağındaki topu alıyor. Oysa vursan, önün bomboş, top ağlarla kucaklaşacak.

Maçın en önemli pozisyonunu ilk yarıda Diagne yakaladı, ama penaltı sevdası yüzünden gol gelmedi.

Akhisarspor, ilk 45'te çok iyi savunma yaptı. Zaman zaman ataklara da çıktı. İki takım da orta alanları çok çabuk geçti.

Galatasaray orta sahasında Selçuk İnan zayıf kaldı, attığı pasların şiddetini ayarlayamadı, takımını hızlı atağa çıkaramadı.

Belhanda, Feghouli ve Onyekuru çok hareketli oyunu seviyor.

Ama önlerindeki Diagne, bu üçlüye ayak uydurmakta zorlanıyor. Diagne'nin oyun bilgisini geliştirmesi lazım. Galatasaray hızlı top çevirerek, yani hızlı oynayarak buralara kadar geldi. Akhisarspor, önce Galatasaray'ın hızını kesip, kontrataklarla gol aradı maç boyunca.

Maçın ilk yarısında Galatasaraylı futbolcuların kafalarında hafta sonunda oynayacakları şampiyonluk maçı vardı. Akıllar Başakşehir maçındaydı. Bu da çok normal...

Galatasaray'ın en istekli oyuncuları Onyekuru ve Feghouli idi. Hep golü düşündüler. Onyekuru bir pozisyonda da direğe takıldı.

İkinci yarıda Lopes'in kaçırdığı bir pozisyon vardı ki, golün de habercisiydi adeta. Böyle bir finalde Güray 40 metre top sürüyor;

Luyindama'yı çalımlıyor; pasını da veriyor; Galatasaray savunması seyrediyor; Elvis Manu da golünü atıyor.

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Sonrasında Galatasaray penaltı kazanıyor. Kenar yönetimi penaltıyı Selçuk'un kullanmasını istiyor. Ama Diagne kullanıyor ve Fatih penaltıyı kurtarıyor.

İlk yarıda penaltıyı alamayan Diagne, ikinci yarıda takımına penaltı kazandırdı. VAR incelemesi sonucunda Suat Arslanboğa penaltıyı verdi. Sinan da penaltıyı gole çevirdi. Lopes, penaltıya şiddetli itirazları yüzünden üst üste sarıları görerek oyun dışı kaldı. 10 kişi kalan Akhisarspor'un direnci kırılıp, oyundan da düşünce Galatasaray art arda bulduğu gollerle kupaya uzandı.

Maçın en iyi adamı Feghouli attığı güzel golle Galatasaray'a kupa şampiyonluğunu getirdi. Diagne de skor tabelasına farkı yazdırdı.

Kupada işlem tamam. Fatih Terim'in Aslanları, gözünü Başakşehir maçına çevirdi.

Bir kupa cepte, ikincisi için sadece 90 dakika var Galatasaray'ın önünde.

Konuşanlar değil; sahada emek harcayanlar, hedefleri büyük olanlar, çıtayı hep yükseğe koyanlar içindir zaferler...

Fatih Terim'in olduğu yerde de kupalar, şampiyonluklar vardır.

Aynen dün gece olduğu gibi...

Galatasaray'ın başında 18. kupasını kaldırdı İmparator!

Galatasaray da Fatih Terim de tam bir kupa canavarı...