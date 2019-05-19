Avrupa’da Yusuf gibisi yok

Trabzonspor, müthiş taraftar desteğini de arkasına alarak maça Barcelona gibi başladı. İlk yarıda bordo-mavililer Barcelona;

Nwakaeme de Ronaldinho gibiydi.

Oyun tek kaleye döndü, Beşiktaş sadece kalesini savundu. İyi de defans yaptı.

İlk yarıda Güven ceza sahasında elle oynadı. Net bir penaltıydı.

Fırat Aydınus penaltıyı vermedi.

VAR uyudu veya görmezden geldi.

Yazık, çok yazık!

Trabzonspor o kadar baskılı bir futbol oynadı ki ilk yarıda. Bordomavili hücumcular final paslarında biraz dikkatli olabilselerdi ilk yarıda 3 puanı cebine koyabilirdi.

Ünal Karaman'ın öğrencileri önde bastı, etkili paslarla Beşiktaşlı oyuncuların adeta başını döndürdü.

Orta saha hakimiyeti tamamen Trabzonspor'un egemenliğindeydi.

Karius, Nwakaeme'nin bir bazukasını aynı güzellikte çıkardı.

Maç boyunca etkili kurtarışlar yaptı Karius. Burak'ın şutunda da Uğurcan çok başarılıydı.



Trabzonspor, ilk yarıda Beşiktaş'ı adeta sahadan sildi ama golü bulamadı.

Şenol Güneş ilk yarıda adeta yürüyen takımını güçlendirmek için Kagawa ve Necip'i oyuna alıp, Medel ve Adriano'yu çıkardı.

Trabzonspor ikinci yarının hemen başında Novak'la golü buldu. Golde Abdülkadir Ömür'ün topla dans etmesi ve asisti 10 numaraydı.

Trabzonspor golden sonra tekrar oyunu tek kaleye çevirdi. Karius hayatının kurtarışlarını yaptı ve tarihi farkı önledi.

Trabzonspor, oyunun son bölümlerini iyi oynayamıyor. Dün de öyle oldu. Farka gideceği maçta oyunu 1-1'e getirdi. Ardından bir direk daha... Etti mi bu sezon 28 direk... Birkaç dakika önce direğe takılan Yusuf Yazıcı mükemmel bir golle galibiyeti getirdi. Yusuf maçın yıldızı oldu.

Yusuf'u Barcelona'ya koy, takır takır oynar ve 70 milyon euro değer biçilir...