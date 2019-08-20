Emre'nin eseri

Zirve yarışındaki rakiplerinin haftayı kayıpsız kapatması, Fenerbahçeli futbolcuları fena halde ateşlemiş ve maça motive etmiş...

Çünkü ilk dakikadan itibaren sahada tahrip gücü yüksek bir Fenerbahçe izledik.

Sezona 17 yeni transfer yaparak başlayan Gazişehir Gaziantepspor, tam bir kapalı kutuydu ve Fenerbahçe karşısında nasıl bir direnç göstereceğini merak ediliyordu.



Ama Gazişehir'in bırakıp direnç göstermeyi, sahada adım atacak hali bile yoktu adeta.

Bir de art arda gelen penaltılar (23 dakikada 3 penaltı), Gazişehir Gaziantepspor'un daha ilk yarıda sahadan silinmesine neden oldu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin en büyük transferi. Tam bir lider ve takımını dün bir maestro gibi yönetti.

Daha ilk 45 dakikada 1 gol attı, 1 asist yaptı, Fenerbahçe'ye 2 de penaltı kazandırdı.

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İlk yarıdakalecisini göremedik bile. Çünkükaleye hiç gidemedi. Ben son yıllarda bu kadar zayıf ve kötü bir takım izlemedim. Oysabaşarılı işler yapmış bir teknik adamdı.Ama 17 transfer yapan bir takım nasıl bu kadar kötü futbol oynar anlamış değilim.Bu aradaeline kaldırıpdiyengönderdiği bir golpası var ki, jeneriklere geçer.bu güzel pasını aynıgüzellikte ağlara gönderdi.maçın daha ilk yarısında 3 puanı cebine koydu.Alın size sezon başlangıcı için fikstür avantajı. Hem kendi evinde oynuyorsun, hem de karşında zayıf ötesi bir takım var.Evetçok coşkulu oynayarakyenerek sezona başladı. Ama bu skor kimseyi aldatmasın!

Fenerbahçe için ölçü, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında ortaya koyacağı futbol. Eğer önündeki iki maçı da böyle coşkulu oynayıp kazanırsa, işte o zaman bu Fenerbahçe, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir diyebiliriz.

Yeni transferlerden Rodriques henüz hazır değil. Eski formundan uzak.

Skor 4-0 olduktan sonra Ersun Yanal'ın Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna alması takdir edilmesi gereken bir hamle idi. Bir taraftan yarışırken, diğer taraftan gençleri de kazanmak şart! İşte 19 yaşındaki Ferdi, nefis bir gol atarak tribünleri ayağa kaldırdı.

Farklı galibiyet, Fenerbahçe'ye hem 3 puan; hem de başta Ersun Yanal olmak üzere futbolculara müthiş bir özgüven kazandırdı...