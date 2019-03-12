Galatasaray, Başakşehir’den çok daha etkili

Ligin boyu kısaldı.

Başakşehir ile Galatasaray arasındaki amansız yarış nefes kesiyor.

Galatasaray, ligin final haftalarını en iyi oynayan takım.

Fatih Terim de buna güvenerek takımının moral ve motivasyonunu hep üst düzeyde tutuyor.

Dün Antalyaspor karşısında çok iyi bir maç çıkardı sarı-kırmızılılar...

Maç boyunca topu çok hızlı çevirdi Galatasaray. Antalyaspor, daha ilk dakikalardan itibaren geriye yaslanıp, sarı-kırmızılıları durdurmaya çalıştı. Gol geliyorum dedi ve geldi. Feghouli'nin etkili şutunda Doğukan'a çarpan top, yön değiştirip kaleci Boffin'i yanılttı.

Golden sonra da Diagne, Belhanda ile net pozisyonlar yakaladı Galatasaray.

Antalyaspor ise geriye düştükten sonra daha çok hücumu düşünmeye başladı. Bahadır ve Doukara'nın şutlarını Muslera şahane çıkardı.

Lyundama, kornerlerde ve her duran top organizasyonunda rakip ceza sahasında gol kokluyor. Dünkü maçta rakip savunmayı Diagne'den daha fazla rahatsız etti desek abartmış olmayız. Emre Taşdemir de her maç üzerine koyarak oynuyor.

karşısında hem savunmada hem de hücumda etkili olduBu performansı ilemaçlarının kadrosuna çağrılırsa hiç şaşırmam...bu sezonun en çarpıcı performansınıkarşısında gösterdi.etkili kafa şutunda üst direkten dönen toputamamladı,jeneriklik bir kurtarışa daha imza attı.Tambaskı yediğidakikalardı ki;golü ilaç gibi geldi. Bu goldeasisti de usta işiydi.Ardındansayıları,puanı ve farklı skorugetiriyordu. Lidervetakipçisimaçlarınabaktığımızdatakımının çok daha pozitif vegöze hoş gelen bir futbol oynadığıgörülüyor. Ligin sonunda ne olur,hep birlikte göreceğiz.Bazen farklı kazandığınız bir maçta bile kaleciniz ön plana çıkar. O tutar, hücumcular atar... Dün böyle bir maç izledik işte.de sonunda golünü atarak üzerindeki baskıdan kurtuldu ve tribünleri coşturdu.Galibiyetin mimarları. Aynı zamandatribünleri dolduran veolağanüstü destek verentaraftarı da alkışıhak etti....