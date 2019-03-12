Galatasaray, Başakşehir’den çok daha etkili
Ligin boyu kısaldı.
Başakşehir ile Galatasaray arasındaki amansız yarış nefes kesiyor.
Galatasaray, ligin final haftalarını en iyi oynayan takım.
Fatih Terim de buna güvenerek takımının moral ve motivasyonunu hep üst düzeyde tutuyor.
Dün Antalyaspor karşısında çok iyi bir maç çıkardı sarı-kırmızılılar...
Maç boyunca topu çok hızlı çevirdi Galatasaray. Antalyaspor, daha ilk dakikalardan itibaren geriye yaslanıp, sarı-kırmızılıları durdurmaya çalıştı. Gol geliyorum dedi ve geldi. Feghouli'nin etkili şutunda Doğukan'a çarpan top, yön değiştirip kaleci Boffin'i yanılttı.
Golden sonra da Diagne, Belhanda ile net pozisyonlar yakaladı Galatasaray.
Antalyaspor ise geriye düştükten sonra daha çok hücumu düşünmeye başladı. Bahadır ve Doukara'nın şutlarını Muslera şahane çıkardı.
Lyundama, kornerlerde ve her duran top organizasyonunda rakip ceza sahasında gol kokluyor. Dünkü maçta rakip savunmayı Diagne'den daha fazla rahatsız etti desek abartmış olmayız. Emre Taşdemir de her maç üzerine koyarak oynuyor.
Muslera bu sezonun en çarpıcı performansını Antalyaspor karşısında gösterdi. Bahadır'ın etkili kafa şutunda üst direkten dönen topu Diego tamamladı, Muslera jeneriklik bir kurtarışa daha imza attı.
Tam Galatasaray'ın Antalyaspor'dan baskı yediği dakikalardı ki; Onyekuru'nun golü ilaç gibi geldi. Bu golde Belhanda'nın asisti de usta işiydi.
Ardından Ndiaye ve Onyekuru'nun sayıları, Galatasaray'a 3 puanı ve farklı skoru getiriyordu. Lider Başakşehir'in ve takipçisi Galatasaray'ın maçlarına baktığımızda Fatih Terim'in takımının çok daha pozitif ve göze hoş gelen bir futbol oynadığı görülüyor. Ligin sonunda ne olur, hep birlikte göreceğiz.
Bazen farklı kazandığınız bir maçta bile kaleciniz ön plana çıkar. O tutar, hücumcular atar... Dün böyle bir maç izledik işte.
Diagne de sonunda golünü atarak üzerindeki baskıdan kurtuldu ve tribünleri coşturdu.
Galibiyetin mimarları Muslera, Belhanda, Onyekuru ve Feghouli'ydi. Aynı zamanda tribünleri dolduran ve Cimbom'a olağanüstü destek veren Galatasaray taraftarı da alkışı hak etti....