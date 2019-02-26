Hocalara yazar

İlk yarıda Beşiktaş muhteşem oynarken, Fenerbahçe seyretti. İkinci yarıda ise Fenerbahçe süper oynarken, Beşiktaş izledi. Evinde oynuyorsun, taraftar desteğin olağanüstü, 3-0 öne geçmişsin. Maç boyunca Güven sahada dökülüyor, aldığı her topu kaptırıyor ve skor 3-3'e geldikten sonra kenara alıyorsun Güven'i.



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Şenol Güneş ilk kez bir Fenerbahçe maçında bu kadar sakindi kenarda. Şenol hoca ayrıca çok şık giyinmişti, takımı da sahada ilk yarıda şıkır şıkırdı. Beşiktaş, 3-0'ın rehaveti ile topu Fenerbahçe'ye verip rakibin oyununu bozmaya kalkınca olanlar oldu. Fenerbahçe art arda golleri buldu. Ey Ersun Yanal, elinde Valbuena gibi bir süperstarın var. Neden onunla başlamıyorsun? Başlasan belki de maçı kazanacaksın.



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Bir sözüm de Şenol hocaya, Quaresma sakat veya cezalı değilse bu takımda oynar. Beşiktaş taraftarının da haklı olarak 3-0'dan skor 3-3'e gelince enerjisi düştü. Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz ve yorulana kadar Kagawa iyiydi. Beşiktaş savunması ikinci yarıda döküldü. Fenerbahçe'de ise özellikle Valbuena, Dirar ve Hasan Ali çok iyiydi. Burak Yılmaz'ın direkten dönen kafa şutu Beşiktaş taraftarını da geri getirdi.



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75'ten sonra maç, iki takıma da gitti geldi. Şenol hocanın, ilk yarıdaki farklı skora aldanarak 'Nasıl olsa maçı kazandık' düşüncesiyle takımını ikinci yarıda sahaya çıkarması, hanesine eksi puan olarak yazıldı. Ersun hoca ise ilk yarıdaki formsuzluk elbisesini üzerinden çıkarıp, ikinci yarıda "İşte Ersun Yanal bu" dedirtti...



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Son yılların en unutulmaz derbilerinden birini daha izledik. İki takıma da helal olsun. Hakem Bülent Yıldırım ise iyi bir derbi yönetti. Skora etki edecek bir hata yapmadı. Beşiktaş zirve yarışında çok ağır bir yara aldı. Fenerbahçe ise böylesine zor bir maçtan altın değerinde 1 puan çıkardı ve büyük bir öz güven kazandı.



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Bu derbinin skoru hocalara yazar. 3-0'dan 1 puana razı oluyorsan bu Şenol Güneş'e yazar. 3-0'dan skoru 3-3'e getiren Ersun Yanal ise bir anlamda derbinin kahramanı oldu. Yani ilk yarıda Güneş açtı; ikinci yarıda Yanal rüzgarı esti...