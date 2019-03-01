Şenol Güneş ile 2002 ruhu

Türk futbolunda dün tarihi gelişmeler yaşandı.

O kadar büyük ve çarpıcı gelişmeler ki...

İnsan, ister istemez içinden 'Türk futbolu yeniden mi dizayn ediliyor' demekten kendini alamıyor...

Varan 1: Şenol Güneş, A Milli Takım'ın 4 yıllığına resmen teknik direktörü oldu.

Varan 2: TFF Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti.

Varan 3: Hazirandaki seçimlere kadar Hüsnü Güreli'nin TFF Başkanlığı'na vekalet edeceği açıklandı.

Şenol Güneş'in yeni dönemde A Milli Takım'ın başına geçeceğini zaten biliyorduk. Federasyon, bu açıklamayı yapmakta geç bile kalmıştı. Çünkü ortada görüşmeler vardı ve bu görüşmeler gizli tutulmaya çalışılarak Şenol hoca zor durumda bırakılmıştı.

Şenol Güneş, Milli Takım için en doğru isimdi. Son dönemlerde para, prim kavgalarının kol gezdiği; milli forma aşkının hep ikinci planda kaldığı A Milli Takım, turnuvaları art arda es geçiyordu.

Şenol Güneş ile 2002 ruhunu tekrar yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Artık milli forma için sahada savaşan bir Milli Takımımız olacak. Pek çokları son dönemde para aşkı ile yanıp tutuşan millilere sırtını dönmüştü...

Şimdi pırıl pırıl parlayan genç bir jenerasyonumuz var ortada. Şenol Güneş, 22 Mart'taki Arnavutluk ve 25 Mart'taki Moldova maçlarına ay-yıldızlı ekibimizi hazırlayacak.

Çünkü TFF'nin bu konuda bir talebi olacak. Bu gençleri yoğurup civa gibi bir takım ortaya çıkaracaktır Şenol hoca!

Haydi hocam yolun açık olsun.

Desteğimiz ve dualarımız seninle...



PFDK VE TAHKİM DE BIRAKMALI...

İddaa ve Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine geçmesinin ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in istifa etmesi de etik açıdan doğruydu. Sayın Demirören de doğru olanı yaptı. Demirören görevde kaldığı süre içinde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ona da Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür etmeliyiz. Haziran ayındaki genel kurulda Türk futbolu yeni başkanını seçecek. Her şey bu güzel oyun için, her şey Türk futbolu için.

Bu arada MHK'den kimse memnun değildi. Yeni bir MHK geldi. PFDK ve Tahkim Kurulu'ndan da kimse memnun değil. Hatta herkes şikayetçi.

Bu süreçte onlar da gitmeli.