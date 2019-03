Taraftara korku filmi izletiyor...

Bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için her maça büyük bir enerji ile başlayan ama sonucunu bir türlü getiremeyen Fenerbahçe için kader niteliğinde bir karşılaşmaydı.

Maçın hemen başında konuk Çaykur Rizespor'un golü bulup öne geçmesi, tribünlerde soğuk duş etkisi yarattı.

Karadeniz ekibinin attığı golü bütün Fenerbahçe savunması seyretti adeta...

Tribünler de sarı-lacivertli futbolcular da şok golün etkisinden kurtulup, tekrar oyunun içine girdi.

Serdar Aziz'in golü Fenerbahçe'nin coşkusunu daha da artırırken; ayağına topu alan her Fenerbahçeli futbolcu rakip kaleye gidip 2. golü bulmak için kıran kırana bir mücadele ortaya koydu.

İlk yarıda hızlı top çeviren, geriyana oynamayan, dikine hücumlar yapmaya çalışan bir Fenerbahçe vardı sahada.

Valbuena da oyunun lideriydi.

Çaykur Rizespor'da Moroziuk, 2. sarıdan kırmızı kart görüp çıktıktan sonra, skor üstünlüğü de Fenerbahçe'de olduğu için, sarı-lacivertliler adına her şeyin çok daha kolay olması gerekiyordu.

Ama hiç de öyle olmadı.

***

İkinci yarıya daha iştahlı başlayan taraf Çaykur Rizespor'du.

Akıl dolu bir golle skora eşitlik getirdi konuk ekip.

Boldrin dün de harika işler yaptı takımı adına.

Hep söylüyorum şu anda Dört Büyükler'de Boldrin kalitesinde bir 10 numara yok.

İkinci yarının büyük bölümünde sanki Fenerbahçe 10 kişi, Çaykur Rizespor 11 kişi gibi bir oyun vardı ortada.

Kenarda ise Ersun Yanal yine film izler gibi izliyordu maçı.

Valbuena'nın yerine Mehmet Ekici hamlesi ne kadar doğruydu, tartışılır...

Çünkü Fenerbahçe'nin oyun liderini, oyun aklını kenara almıştı Ersun hoca.

Fenerbahçe adına her şeyin kötüye gitmeye başladığı dakikalarda kazanılan penaltı, sarı-lacivertlilerin imdadına yetişti.

***

Fenerbahçe için altın değerinde bir galibiyetti. Ama Fenerbahçeli futbolcular ve Ersun Yanal şunu unutmasın!

10 kişi kalan bir takım önünde bile çok zorlandı Fenerbahçe! Bu futbol, Fenerbahçe'yi orta sıralara taşımaya bile yetmez!

Fenerbahçe'nin her maçı korku filminden farksız geçiyor sarı-lacivertli taraftarlar için!

Oysa Ersun Yanal, taraftar rahat maç izlesin ve keyif yapsın diye gelmedi mi?