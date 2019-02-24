Şenol Güneş'e bağlı

Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu, muhteşem taraftarının desteği ve Fenerbahçe üzerinde kuracağı baskı olacak. Şenol Güneş, Fenerbahçe derbilerinde saha kenarında genelde gergin ve stresli bir görüntü sergiliyor. Hocanın bu hali, Beşiktaşlı futbolcuları da olumsuz yönde etkiliyor. Beşiktaş, bu zorluk derecesi yüksek maçı, rahat bir psikoloji ile oynarsa 3 puana ulaşır. Eğer derbi, gergin bir havaya bürünürse kaos futbolunu daha iyi oynayan Fenerbahçe, derbiden puan veya puanlar çıkarmayı başarır. Yani derbiyi kazanmak Beşiktaş'ın kendi elinde. Şenol hoca cezalı Ljajic'in yerine Kagawa'yı mı, yoksa Dorukhan'ı mı oynatacak? Bu da önemli. Beşiktaş, kadro kalitesi ve form durumu olarak Fenerbahçe'nin üzerinde bir takım. Fenerbahçe, Zenit maçından yıpranmış bir takım olarak Beşiktaş karşısına çıkacak.



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Hasan Ali, Zenit maçında sakatlandı. Sol bekte İsmail oynayacak gibi görünüyor. 'Yerli Puyol' denilen Sadık, hızlı hücumcular karşısında dağılıyor, çalım yiyor, ileriye çıkışlarında geriye dönmekte zorlanıyor. Savunmanın lideri Skrtel'e bu maçta da çok iş düşecek. Sadık-Skrtel değil, Roman Neustadter-Skrtel oynamalı. Roman, daha güçlü ve daha fizikli bir oyuncu. Tolgay, belki ilerleyen dönemlerde Fenerbahçe'nin oyun lideri olabilir ama şu anda kondisyon ve güç sorunu var. Moses ilk geldiğinde çok etkiliydi ama o da takımın düşük enerjisine ayak uydurdu ve düşüşte. Ayew, Zenit maçında forvet bölgesinde oynayamayacağını gösterdi. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin her hattında sorun var. Bir de kenardaki Ersun Yanal, formsuz, oyunu çözüp, maç kazandıracak hamleler yapamıyor. Şenol Güneş, çok tecrübeli ve kurt bir teknik adam. Derbileri satranç oyunu gibi oynayıp kazanabiliyor. Ama en başta da dediğim gibi hoca kenarda rahat olmalı. Normal bir maç oynuyormuş gibi stresten uzak kalabilirse, bir derbi zaferine daha adını yazdırabilir.