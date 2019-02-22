Forvet transfer etmen gerekirken...

Fenerbahçe, adeta maça 1-0 geride başladı. Temsilcimiz, daha oyuna ısınamadan savunmada adam paylaşımında yaşadığı bir sıkıntı sonucunda kalesinde golü gördü. 'Yerli Puyol' diyerek övgüler yağdırdığımız Sadık'ın golde büyük hatası vardı. Sadık sonraki dakikalarda kendini toparladı ve yeni etkili kademeler yaptı. Tam oyuna ortak olmak üzereydik ki ikinci golü kalemizde gördük. Yine bir yan top ve yine gol. Bu golde de Hasan Ali'nin hatası vardı. Dün yediğimiz 3 golde de savunmada adam paylaşımı, çevre kontrolü ve yerleşimi konusunda hatalar yaptık. Yani dün gece etkili bir savunma yapabilseydi o golleri yemezdi Fenerbahçe... Avrupa kantarına çıktığımızda Türk futbolunun en büyük sorunu zaten bu. Akıllı bir savunma kurgusu ile mücadele edemiyoruz ve yan top zaaflarımız ayna gibi ortaya çıkıyor.

Zenit'i şubat ayında (devre arasında) yakalamışken ilk maçta 2-3 gol atmalıydık ama golcümüz yoktu! Bir de Ersun Yanal'ın maçtan önce yaptığı bir açıklamaya şaşırdım. Şaşırdım diyorum çünkü Ersun hoca diyor ki, "Biz tribünlerden neden etkilenelim, onların dilini bilmiyoruz ki..." Ey Ersun hoca, senin bu mantığına göre Avrupa kupalarında evsahibi takım = deplasman takımı. Saha ve seyirci avantajını görmezden geliyorsun. Oysa futbolun ortak dili bir. Görmedin mi dün gece 4. dakikada golü yiyince Zenit taraftarının Fenerbahçe üzerinde yarattığı baskıyı... Neyse tam üzerimizde kara bulutlar dolaşmaya başlamışken; Mehmet Topal'ın olağanüstü golü bir anda avantajı Fenerbahçe'ye getirdi. Mehmet Topal, belki de futbol kariyerinin en güzel golünü attı Petersburg'da...

Ersun Yanal'ın ikinci yarıda Tolgay Arslan'ı sahaya sürmesi, Fenerbahçe'nin pas kalitesini artırdı. İkinci yarının 15 dakikalık bölümünde Zenit üzerinde baskı kurduk ama rakip kaleye şut atamadık. Topu kanatlara yaydık ama Şener'in isabetsiz ortaları direncimizin kırılmasına ve oyun üstünlüğünün tekrar Zenit'e geçmesine neden oldu. Dün harika bir gol atan Mehmet Topal, gecenin yıldızı Serdar Azmoun karşısında çaresiz kaldı ve 3. golün gelmesi hayallerimizi bitirdi. Maçın ikinci yarısının büyük bölümünü iyi oynadı Fenerbahçe. Ama rakipte 24 yaşında Serdar Azmoun gibi bitirici bir forvet vardı ve turu getiren isim de o oldu. Kalite farkı kazandı. Senin en büyük eksikliğin forvetti. Ama sen gittin forvet dışında ne varsa aldın! İşte forvetin olmazsa, turu da böyle kaybedersin. Yazık, çok yazık oldu! Öyle değil mi Comolli! Neden forvet almadın Comolli!