VAR odasına poster!

Skrtel, Zuta'ya iki ayağı ile birlikte adeta uçan tekme atıyor. Hakem Fırat Aydınus net kırmızı kartlık pozisyonu sarı ile geçiştiriyor. VAR'dakiler nedendir bilinmez (!) uyuyor, görmüyor, duymuyor, ders almıyor. Yahu sizin yüzünüzden MHK yerle bir oldu, istifa edip gitti. Peki sorarım size, siz bu kabak gibi pozisyonları göremiyorsanız evinizin yolunu nasıl buluyorsunuz! Skrtel'in Zuta'ya yaptığı faul ile Göztepeli Jerome'un Sadık'a yaptığı arasında ne fark var! Gelelim Jahovic'in Sadık'a yaptığı faule... Evet Sadık'a yapılan bir faul var. Eğer sen ey VAR odası... Ey Serkan Çınar... Sizlere sesleniyorum. Skrtel'in yaptığını göremiyorsanız, Jahovic'i nasıl gördünüz? O arada hemen göz nakli mi yaptırdınız? Skrtel sarı ise, Jahovic sarı bile olmaz sizin adalet anlayışınıza göre… Bana göre ve belki de tüm Türkiye'de vicdan sahibi kişilere göre Skrtel kırmızı; Jahovic de sarıdır. Bu nettir. Zuta'nın ceza alanında Jailson'a yaptığı hareketi de VAR'a giderek vermedi Aydınus.



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Bu amatörce hataları yapan, can yakan hakemler sahalarda ve VAR odasında cirit atmaya devam ederse Sabri Çelik MHK'sinin de işi çok zor. Bu hakemlere yeni MHK 'dur' demezse Sabri Çelik yönetimi de uzun ömürlü olmaz. Benim bildiğim hakemler sahada adalet dağıtır, adı üstünde hakem... Duruma hakim kişi... Demek ki, maçtan önce konuşan kazanıyor, futbol saha dışına çıkıyor ve masa başı sahne alıyor. Sahada oynanan oyun kimin umurunda. Masan sağlamsa rahat oturursun. Hakemin de sahada aklı masada... Bu masada ve VAR odasında bir şey eksik bu arada. Skrtel'in Zuta'ya yaptığı uçan tekme pozisyonunun posteri... Aslında bu poster, Türk hakemliğinin geldiği noktanın resmi. Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik ve vekili Mustafa Çulcu bu yaraya neşter vurmazsa güzel oyunu kaybederiz. Benden uyarması... Ben bu maçın analizini de çok iyi yapardım elbet. Ama hakem facialarını ben konuşmazsam, bakar kör olursam, gün gelir yazacak, yorumlayacak oyun kalmaz orta yerde...