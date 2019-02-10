Şenol Güneş’e bu yapılır mı?

Şenol Güneş ile ilgili dün medyada çıkan 'milli takım' haberi, maçın önüne geçti.

Bu haber en çok Şenol hocayı yıprattı.

Bursaspor maçı öncesinde böyle bir haberin servis edilmesi de çok şaşırtıcı ve manidar...

Ama ben hiç şaşırmadım! Oyun içinde oyun diye buna derim ben.

Bu haber, Şenol Güneş'i yıpratıp, taraftarın önüne atmak için servis edilmedi mi sanki! Güldürmeyin beni...

Amaç Şenol Güneş'i Beşiktaş'tan koparıp, Milli Takım'a göndermek...

Ama gönderirken de 'Biz göndermedik, o gitti'; 'Biz göndermedik, TFF elimizden aldı' algısını yaratmak...

Hal böyle olunca da bu pazarlık, Şenol Güneş'i yıpratırken, Beşiktaş yönetimi bu işten karlı çıkacak.

Şenol Güneş tuzağa düşürülürken;

Beşiktaş yönetimi de bir taşla iki kuş vurmuş olacak...

Şenol hoca sizi 2 yıl üst üste şampiyon yapmadı mı? Bu ne vefasızlık böyle! Şenol Güneş'e bu yapılır mı?

Ben sadece olayın perde arkasını aralamak istedim.

Ama Milli Takım için çok genç ve çok yetenekli bir jenerasyon var ortada.

Lucescu ile çok zaman kaybedildi.

Bir arpa boyu yol da kat edilemedi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, bu kez çok doğru bir seçim yapıyor hoca konusunda: Şenol Güneş.

Şenol Güneş A Milli Takım'a 2002 ruhunu yeniden kazandırır. Bu genç yeteneklerle birlikte ayağa kalkan, herkesin zevkle izlediği, sahiplendiği bir Milli Takım oluşturur Şenol Güneş.

En önemlisi de Şenol Güneş ile birlikte Milli forma aşkı, para ve prim aşkının önüne geçer...

Maça gelecek olursak; Burak Yılmaz yine golcülüğünü konuşturdu.

İki süper gol attı ve Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kurdu