Yükseliş dönemi

Göztepeli Jerome'un Sadık'a arkadan yaptığı acımasızca müdahaleye 'kırmızı kart' az bile kalır... Bakalım Jerome'a bu sakatlamaya yönelik 'ekrandan tekrarını izlerken bile ürktüğümüz' hareketi nedeniyle kaç maç ceza gelecek? Bunu yapan oyuncuya yapıştıracaksın en üst limitten cezayı. Bak bir daha yapabiliyor mu? Zaten dün kırmızı karta kadar oyunda kaldığı süre içinde de takımı adına hiçbir varlık gösteremedi Jerome! Jerome'un kurbanı olup, sakatlanarak oyundan çıkan Sadık'a da geçmiş olsun diyelim. Maça gelecek olursak; Fenerbahçe müthiş bir baskı ile karşılaşmaya başlayıp Soldado ile erken bir gol bulup rahatladı. Malatyaspor maçında olduğu gibi sağ kanat yine rakibin sol tarafını felç etti adeta. Sağ kanattan İsla, Dirar ve bunlara bir de Mehmet Ekici'yi eklersek rakip ceza sahasına orta yağdı...

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra Ersun Yanal'dan Tolgay ve Moses hamlesi geldi. Fişek gibi bir Moses vardı dün sahada. Akıl dolu bir gol atarak hem tribünleri coşturdu hem de Fenerbahçe adına galibiyeti getirdi. Moses bundan sonraki maçlarda direkt ilk 11'de oynayacaktır. çok büyük bir güç Fenerbahçe için. Fenerbahçe, Malatyaspor galibiyeti ile komadan çıkmıştı; Göztepe karşısındaki futbol ve alınan 3 puan, moralleri üst seviyeye çıkardı. Fenerbahçe için artık yükseliş dönemi başlamış oldu. Çünkü 'maç kaybetme korkusu' psikolojisinden kurtulan sarılacivertli futbolculara özgüven geldi. Yeni transferler de takıma hem güç hem de rekabet katmış. Son 2 maçta alınan 6 puan, Fenerbahçe'nin üzerinde aylardır dolaşan kara bulutları dağıttı; ufukta güneşli, sıcak ve pırıl pırıl günler var...