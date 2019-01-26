Sehic uçak düşse tutar!

Beşiktaş maça öylesine coşkulu ve iştahlı başladı ki...

Siz düşünün koca ilk yarıda (45+3) BB Erzurumspor sadece 1 kez Beşiktaş kalesine gelebildi.

Beşiktaş mı?

Ljajic, Burak Yılmaz, Dorukhan ve Quaresma ile İbrahim Sehic'in koruduğu kaleyi adeta şut yağmuruna tuttu.

Ama Sehic kalesinde devleşti.

Egemen de savunmada adeta ikinci bir kaleci gibi göğsünü siper ederek oynadı.

Beşiktaş'ta son haftalarda oyunun merkezinde hep Ljajic var.

Adem Ljajic, Burak Yılmaz'a müthiş servisler yaptı. Soldan Lens, sağdan Quaresma, rakip ceza sahasına etkili paslar ve ortalar yağdırdı.

Ama bu kadar baskılı oynayan Beşiktaş, ilk yarıda golü bulamadı.



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Çünkü Erzurumspor geriye yaslanıp sadece kalesine korudu.

İlk yarıda Burak Yılmaz'a gösterilen sarı kart da hatalıydı (bence).

Bu kart yüzünden Burak cezalı duruma düştü.

Kartal ikinci yarıya da fırtına gibi başladı.

Beşiktaş tribünleri 'gol ha geldi ha gelecek' derken; BB Erzurumspor kontratağında Rashad Muhammed, golle burun buruna geldi.

Karius jeneriklik bir kurtarışla gole izin vermedi.

Dün gece Beşiktaş tribünlerinin büyük bölümü, Burak Yılmaz'ı alkışlayarak doğru olanı yaptı.

Maçta Beşiktaş adeta gol kaçırma rekoru kırdı.

Aslında şutlar, kafa vuruşları hep hedefe gitti ama kalesinde devleşen 'Hulk' Sehic vardı.

Geleni-gideni kurtardı.



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Neredeyse gökten uçak düşse onu bile tutacaktı Sehic...

Tonla gol kaçıran Beşiktaş, kalesinde golü gördü.

Şaka gibi bir gol yedi Beşiktaş.

Nasıl mı?

Scuk'un şutunu Necip çeldi, Necip'in çeldiği top, Dorukhan'a çarptı, Dorukhan'a çarpan top gol oldu.

Bu golden sonra BB Erzurumspor, net fırsatlar bulmaya başladı.

Topu adeta kendi ağlarına gönderen Dorukhan, skora başkaldırdı.

Ve nefis bir kafa vuruşu yaparak tabelayı 1-1'e getirdi.

Maçın son anlarında Quaresma kırmızı kart görerek yine yaptı yapacağını.

Şenol Güneş'in, Burak Yılmaz'ı kenara almasını anlayamadım.

Çünkü bu kadar baskılı oynadığın maçta Burak çıkarılır mı?

Beşiktaş bu sonuçla şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.