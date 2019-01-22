Ersun Yanal sadece seyretti

Ligde kabus gibi bir sezon yaşayan Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında maça tahmin edilenden de daha iyi başladı. Daha ilk dakikalardan itibaren ele avuca sığmayan bir Soldado izleyeceğimizin sinyallerini aldık. Dün muhteşem bir yarı röveşata golüyle Fenerbahçe'yi öne geçiren İspanyol forvetin bir şutu çizgiden çıkarıldı. Bir de golle burun buruna gelen bir şutu vardı daha ilk 45 dakikada... Bu takımda Soldado sakat ve cezalı değilse eğer, birinci forvettir. Soldado'nun gol attığı pozisyonda Slimani olsaydı, bırakın gol atmayı pozisyon almayı bile başaramazdı. Dirar, İsla ve Mehmet Ekici Fenerbahçe'nin ilk yarıda hep önde oynamasını sağladı. Slimani'de olduğu gibi Benzia'da da çok vakit kaybetti Fenerbahçe. Mehmet Ekici; Benzia'yı 10 defa cebinden çıkarır, dün müthiş işler yaptı, bazuka gibi şutlar attı. İlk yarıda Bursaspor çok telaşlı oynadı, organize ataklar geliştiremedi.

Aytaç'ın net bir pozisyonu dışında Bursaspor'un koca 45 dakikada Fenerbahçe kalesinde bir tehlikesini izleyemedik. Bu arada Ayew ise Fenerbahçe'nin en etkisiz ismiydi. Samet Aybaba, ikinci yarıya Yusuf Erdoğan ve Lima hamlesi ile başladı. Bu değişiklikler Bursaspor'a hareket getirirken, Fenerbahçe'nin geriye yaslanmasına neden oldu. Bu dakikalarda Fenerbahçe adına ayakta kalan isim Skrtel idi. Çok başarılı bir maç çıkardı Skrtel... Bursaspor maçın son bölümünde Yusuf Erdoğan ve Umut Nayir ile iki net pozisyon yakaladı. Gol geliyorum dedi... Fenerbahçe, 70. dakikadan sonra çok yoruldu ve Bursaspor oyunu tek kaleye çevirdi. Ersun Yanal ise film gibi izledi maçı. Fenerbahçe dün Ersun Yanal'ın hamle konusundaki zayıflığı yüzünden avucunun içindeki 3 puanı alamadı ve 1 puanla yetindi. Fenerbahçe'de ciddi anlamda bir kondüsyon sorunu olduğunu dünkü maçın 70. dakikasından sonra görmüş olduk. Bursaspor ise son 20 dakikada olağanüstü bir baskı kurdu rakibi karşısında ve 1 puanı kurtardı. Hatta uzatma anlarında inanılmaz bir gol kaçırdı evsahibi ekip. Şunu gördük ki; Ersun Yanal bu takıma hiçbir şey katamamış. Fenerbahçe yerinde sayıyor, Ersun Yanal seyrediyor...