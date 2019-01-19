Kara Kartal’ın iştahı açılmış
Burak Yılmaz'lı Beşiktaş'ın Akhisarspor deplasmanında nasıl bir reaksiyon göstereceğini herkes merak ediyordu. Burak, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta hiç uyum sorunu yaşamayacağını gösterdi.
Ama oyunda kaldığı süre içinde çok fazla top kaybetti. (28 kez topla buluşup, 12 top kaybıyla oynadı. Etkili bir şutunu kaleci Fatih çıkardı.) Oyunun sıkıntıya girdiği bölümlerde Dorukhan öylesine güzel bir gol attı ki... Gözlerimizin pası silindi adeta... İlk yarıda Serginho'nun kaçırdığı net bir pozisyon vardı. Yeni transfer İsimat- Mirin de Vida ile iyi bir ikili oluşturdu.
Mirin, soğukkanlı ve akıllı bir oyuncu.
Daha ilk maç olmasına rağmen beğendim.
Beşiktaş ikinci yarıya golle başlayıp skoru 2-0'a getirdikten sonra Akhisarspor önde oynamaya başladı. Ancak evsahibi ekipte işbitirici bir forvet yoktu. O yüzden Beşiktaş karşısında çok fazla direnç gösteremedi Akhisarspor.
Bir parantez de Karius'a açmak lazım. Sonunda klasını gösterdi Karius. Dün kalesinde güven verdi, etkili kurtarışlar yaptı. Galibiyette önemli pay sahibi oldu. Adem Ljajic de tam bir 10 numara gibi oynadı Akhisar deplasmanında. Takımı bir maestro gibi yönetti...
Akhisarspor'un forveti Jeremy Bokila'yı beğenmedim. Yetersiz buldum. Serginho ise ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da net bir pozisyonda kaleyi bulamadı.
Şampiyonluk adayı Beşiktaş için 2. yarıya 3 puanla başlamak çok önemliydi. Hem de farklı bir sonuçla bunu başardı Kartal! Maçın büyük bölümünde coşkulu, iştahlı ve etkili oynadı Şenol Güneş'in öğrencileri!
Bu arada Larin'in attığı gol de güzeldi.
Ey Cihat Arslan! Takımın sahada bu kadar savaştı da sen, 21 kişilik kadroya 12 yabancı oyuncu dahil etmen gerekirken, neden 13 yabancı yazdın? Sen zaten maça 3-0 yenik başladın. Hem öyle, hem böyle kaybetmiş oldun! Geçmiş olsun!