Kara Kartal’ın iştahı açılmış

Burak Yılmaz'lı Beşiktaş'ın Akhisarspor deplasmanında nasıl bir reaksiyon göstereceğini herkes merak ediyordu. Burak, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta hiç uyum sorunu yaşamayacağını gösterdi.

Ama oyunda kaldığı süre içinde çok fazla top kaybetti. (28 kez topla buluşup, 12 top kaybıyla oynadı. Etkili bir şutunu kaleci Fatih çıkardı.) Oyunun sıkıntıya girdiği bölümlerde Dorukhan öylesine güzel bir gol attı ki... Gözlerimizin pası silindi adeta... İlk yarıda Serginho'nun kaçırdığı net bir pozisyon vardı. Yeni transfer İsimat- Mirin de Vida ile iyi bir ikili oluşturdu.

Mirin, soğukkanlı ve akıllı bir oyuncu.

Daha ilk maç olmasına rağmen beğendim.

Beşiktaş ikinci yarıya golle başlayıp skoru 2-0'a getirdikten sonra Akhisarspor önde oynamaya başladı. Ancak evsahibi ekipte işbitirici bir forvet yoktu. O yüzden Beşiktaş karşısında çok fazla direnç gösteremedi Akhisarspor.