Cesaretsiz zafer olmaz!

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına düşük tempoda başladı, adeta esneye esneye ilk yarıyı bitirdi.

'Hücum futbolu oynatıyor' denen Ersun Yanal da çift ön liberoyla sahaya çıkıyor.

Koca ilk 45 dakikada Soldado'nun pozisyonu dışında sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir pozisyon yoktu.



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Fenerbahçe'nin kenar bekleri ileriye çıkıp hücuma katkı veremedi. Mehmet Topal 'ı ara ki bulasın sahada, Eljif Elmas ile uyumu da kötüydü.Ayew, Benzia ve Mehmet Ekici 'nin de takımı ateşleyecek gücü yoktu.Antalyaspor ise Fenerbahçe'nin pas oyununu bozdu ve takım halinde topun arkasına geçti.Fenerbahçe, bu kadar eksiği olan Antalyaspor karşısında daha ilk yarıda galibiyeti getirecek skoru üretmeliydi.Ama takım sahada yürüyor, Ersun hoca da kenarda film gibi izliyordu bu durumu...İlk yarıda işte böyle vasatın altında bir Fenerbahçe vardı sahada...İkinci yarıda Fenerbahçe biraz kıpırdandı.Mehmet Ekici'nin etkili serbest vuruşu dışındaki şutlar kaleyi bile bulmadı.Antalyaspor oyunu soğutup, Fenerbahçe'nin baskısını kırmaya çalıştı ikinci 45'te...

Soldado tel tel döküldü; yerine giren Slimani de çoktan tatil havasına girmiş bir görüntüdeydi.

Roman Neustadter'in kırmızısından sonra Fenerbahçe'nin maçı kazanma umutları iyice tükenmişti.

İki hoca da takımlarına korkak futbol oynattı.

Bu formsuz Ersun Yanal'ı gördükten sonra Aykut Kocaman'ı adeta mumla arar Fenerbahçe...

Ben bu filmi daha önce çok izlemiştim; şimdi Fenerbahçe taraftarı da izliyor...