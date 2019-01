Cevap ver Comolli

Son birkaç ay içinde bana yüzlerce kez bu soru soruldu. Dilim döndüğünce, bilgim ve tecrübem dahilinde bu klişe soruya bütün samimiyetimle cevap vermeye çalıştım. Ama öyle kısa bir zaman dilimi içinde dip yapmış Fenerbahçe, hemen yükselişe geçemez. Zaman ve sabır lazım. Bu sezon kayıp bir sezon Fenerbahçe adına... Senin elinde bir altın vardı, sen altından vazgeçip bakırı tercih ettin. Bakırla geldiğin nokta ortada! Eğer Aykut Kocaman'la yola devam etseydin, şu anda Fenerbahçe taraftarı, şampiyonluk hesapları yapıyor olurdu. Bazen bir martı uçak düşürür! Cocu hataydı, Koeman hataydı, Ersun Yanal çok mu doğru tercih? Bana göre değil! Bekleyip göreceğiz... Ersun Yanal'ın hocalık kalitesini asla tartışmam! Ama Ersun hoca, Trabzonspor ile formsuz ve başarısız günler geçirdi! Şimdi Fenerbahçe'de bu başarısız grafiğini kaldığı yerden sürdürüyor! 25 milyon Fenerbahçe taraftarında 'Ersun Yanal gelecek, dertler bitecek' düşüncesi hakimdi! Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi nisan ayında şampiyon yaptığı kadro ile şu anki Fenerbahçe kadrosu arasında güneş ışığı ile mum aydınlığı kadar fark var... Bu kadro ile hangi hoca gelirse gelsin, hayal kırıklığından öteye gidemez! Yanlış adam ile doğru hedefe ulaşamazsınız! Ve bu tarihi başarısızlığın hikayesini yazan Comolli hala Fenerbahçe'de aktif olarak görevde... Comolli gitmediği sürece, Messi de gelse, Ronaldo da gelse Fenerbahçe'den başarı beklemek masaldan öteye gitmez. Bana sorduğunuz o klişe soruyu gidin Comolli'ye sorun! Comolli, Fenerbahçe'nin 17. sırada oluşuna acaba ne kadar üzülüyordur?



MUTLU YILLAR GÜZEL TÜRKİYEM!

Takvimin son yaprağını kopardık ve bir yılı daha geride bıraktık. Spor dünyasında neler oldu neler... 2019'dan beklentilerimiz büyük... Biz Fotomaç olarak kendimizle yarışmaya devam edeceğiz. Doğru, objektif, tarafsız ve korkusuzca haberciliğimizi sürdüreceğiz. Spor dünyasında adaletin, doğruluğun yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Bizim için her kulüp çok değerli ve her kulübe eşit mesafede olmaya devam edeceğiz. 2018 yılını da Türkiye'nin en çok okunan, en çok erişimi olan, en çok satan spor gazetesi olarak geride bıraktık. İddaa ekimiz, bahisseverlere en çok kazandıran ek olarak bir yılı daha geride bıraktı. At yarışı ekimiz Tempocu, bu alandaki şampiyonluğunu sürdürdü, hatta rakiplerine nal toplattı. En son 27 Aralık Perşembe günü Şanlıurfa yarışlarında 184 bin 585 lira veren altılıyı tutturarak, yarışseveri yine zengin ettik. Biz büyük bir gazeteyiz. 2019'da başucu spor gazeteniz yine Fotomaç olacak. Para kazanmak isteyen bahissever, yine İddaa'yı ve atyarışını Fotomaç'ın şampiyon eklerinden oynayacak. Bir de Fotomaç 10 Numara ekimiz var ki... Tam 66 sayıyı geride bıraktık. Türkiye'nin tek haftalık futbol gazetesi 10 Numara, 2019'da da Spor Toto 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin nabzını tutmaya devam edecek. Güzel ülkemin yeni yılı kutlu olsun! Barış, sevgi ve kardeşlik duyguları ile kucaklayalım birbirimizi...



VAY BE LUCESCU!

Sonunda Lucescu'ya da Çin'den teklif geldi. Lucescu nedense hep Rumen basınına konuşuyor! 'Evet Çin'den teklif geldi ama kabul etmedim' demiş. Çünkü Türkiye'de keyfi gıcır! Tıkır tıkır milyon euro'ları cebine indiriyor! Gider mi hiç! Ama biz artık turnuva kaçırmak istemiyoruz! EURO 2020'ye gitmek istiyoruz. Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile aynı gruptayız. Sen bizi bu grupta ilk 2'ye sok yeter Lucescu! Gerisi hikaye olur!



ŞENOL GÜNEŞ MİLLİ TAKIM'A GİTMELİ

Şenol Güneş'in yeni hedefinin A Milli Takımı çalıştırmak olduğunu sağır sultan bile biliyor artık... Şenol hocanın aklı bu kadar Milli Takım'dayken Beşiktaş'ın başında başarı beklemek hayalcilik olur... Bu yüzden bütün futbol otoriteleri ve Beşiktaş taraftarı şunu demiyor mu zaten: 'Şenol hoca formsuz!' Bunun nedeni Milli Takım! Doğru yol bulunmalı ve Şenol hoca ile kırgınlıklar olmadan bir ayrılık yaşanmasının en doğru yol olduğunu düşünüyorum ben! Belki de Şenol hocanın yerine gelecek çok daha kariyerli bir teknik direktör, Beşiktaş'a yeni kupalar ve şampiyonluklar getirecek... Futbolda duygusallık bir yere kadar...



TRABZONSPOR ROL MODEL OLACAK

Trabzonspor, yıllarca İstanbul'un Üç Büyükler'ini örnek alıp, pahalı transferler yaparak özlediği şampiyonluklara ulaşacağını zannetti! Bu kısır döngü, Trabzonspor'un borcunun 1 milyar Lira'ya ulaşmasına neden oldu. Sonuçta Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray milyarlarca liraya ulaşan borçların faizlerini bile ödeyemez hale geldi. Kulüplerimizin mali tabloları karanlık. Yönetimler günü kurtarma peşinde. 3-5 yıllık ekonomik kalkınma projeleri üretmek yerine hala transfer kovalıyorlar! Trabzonspor ise Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte beyaz bir sayfa açtı. 'Durun! Batıyoruz! Bu böyle gitmez' diyerek öz evlatlara kucak açtı. 'Kurtuluşumuz altyapı' dedi. Ve Trabzonspor'un geldiği nokta ortada! Hem de çok iyi futbol oynayarak buralara geldi Trabzonspor. Bu anlayış ile bir de şampiyonluğa ulaşırsa Trabzonspor, Üç Büyükler için rol model olur! Deniz bitti beyler! Tünelden önceki son çıkışı kaçırmayın! Yoksa rotadan şaşıp, hedeften çok uzaklaşırsınız!



HAVA ATAYIM DERKEN

Hangi profesyonelliğe sığar tatil uğruna 'Hastayım' deyip, takımını yalnız bırakmak! Takımında bu kadar eksik ve cezalı varken, Galatasaray'ın sana en çok ihtiyacı olduğu bir maça çıkarken... Sen kalkıp, soyunda odasında takım arkadaşların maç formalarını giyerken, 'Ben halsizim, midem ağrıyor, kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek sahaya çıkmıyorsun! 'Gıda zehirlenmesi' geçirdiğini ifade ediyorsun! Ama 12 saat sonra Maldivler'de tatildesin! Bu nasıl iş Serdar? Sonuç ortada Serdar! Yazık değil mi sana! Değdi mi Serdar kardeşim! İnşallah yaptığın bu hatadan dersler çıkarırsın... Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olup, UEFA Kupası'nı havaya kaldırdığı dönemin kadrosunda yer alan futbolcuları 'Ayağım kopsa bile sahaya çıkar oynarım' ruhunu taşıyordu Serdar!



ALAN DA MEMNUN SATAN DA

Galatsaray, Alan transferinde imza aşamasına geldi! Çin kulübü Evergrande yöneticileri, Alan'a '7 Ocak'a kadar yeni golcümüz gelecek. Bu tarihten sonra Galatasaray'a gidebilirsin' demişler. Yani bu transferden Galatasaray da Evergrande de memnun kalacak. Alan, G.Saray'da büyük işler yapabilecek donanıma sahip bir golcü... Şimdiden hayırlı olsun!



GÖRGÜ FUKARALIĞI

Sosyal medya çılgınlığının yaşandığı günümüzde ülkesinin 4'te 1'ini bile gezmeyen insanlar, yurt dışına giderek tatil fotoğrafları paylaşıyor... Amaç hava atmak! Gösteriş yapmak, gidemeyenleri kıskandırmak! Hatta o kadar ileri gidenler var ki... Gittiği restoranda yediği yemeğin boş tabaklarını paylaşanlar bile var! Bu ne görgüsüzlüktür yahu! Tabak, bardak, kadeh paylaşmayı bırakın da gittiğiniz ülkenin kültürünü, tarihi ve doğal güzelliklerini paylaşın... Paylaşın ki bilgilendirin. Boşuna oralara gitmiş olmayın! Bir de kitapları bir süs olarak kabul edip, paylaşanlar var ki... Önce okuyun, bu kitapta ne anlatıyor? Paylaşın, kültür görgüsüzlüğü yapmayın! Eğitimli insanlar; sosyal medyayı bilgilendirmek için; bir fikir paylaşmak için, insanlığa hizmet için kullanıyor çünkü...



BU SAVAŞI MALATYA KAZANIR

Ara transferin gözdelerinden biri de Sadık Çiftpınar. Savaşçı bir stoper. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş talip. İki büyük kulübün bir oyuncuya talip olması demek, fiyatının 1 iken 3'e çıkması demek! Bu transfer savaşından sadece Malatyaspor karlı çıkar. Beşiktaş ya da Fenerbahçe, bu oyuncuyu kim transfer ederse, pahalıya almış olacak. Zaten finansal durumlarınız ortadayken, bari biriniz çekilin aradan...