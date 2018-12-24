Yılbaşı kartpostalı

Sivasspor'da Robinho diye bir dünya yıldızı var. Senin rakibinin en önemli silahı.

Ve koca Galatasaray, Robinho'ya hiçbir önlem almamış. Adam, 2 kopya gol attı; hem de penaltı atar gibi.

Maicon, Mariano, Ozan Kabak sadece seyretti bu golleri.

Çağımız futbolunda adam markajı yok artık... Ama söz konusu Robinho ise adam markajını yapacaksın. Ona yapışacaksın, adım attırmayacaksın, oyununu bozacaksın. Kenarda bunu gören bir hocası yoktu dün Galatasaray'ın...

Fernando çok formsuz, kaptırdığı her top, Galatasaray kalesinde gol tehlikesine dönüştü. VAR incelemesi sonucunda Galatasaray lehine verilen penaltı doğru.

Çünkü Uğur Çiftçi, vuruş sırasında Belhanda'nın ayağına basıyor.

Feghouli'nin attığı golde N'diaye, 'kapalı savunma nasıl aşılır?' bunun dersini verdi. Feghouli'nin vuruşu da mükemmeldi.

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Skor 2-2 iken Onyekuru'nun kaçırdığı net bir pozisyon var.

Hakan Keleş ile mükemmmel bir çıkış yakalayan Sivasspor, başdöndürücü tribün atmosferine rağmen etkili bir futbol ortaya koydu. Onyekuru'nun attığı gol, az daha güme gidiyordu. Ofsayt yoktu.

VAR incelemesi ile Galatasaray'ın golü geldi. VAR bu yüzden adalet dağıtan bir uygulama.

Galatasaray'ın 3. golünden sonra tribünlerde aşkın rengi sarı kırmızıydı.

Yılbaşı kartpostallarını hatırlatan güzel görüntüler vardı.

Muslera, Hakan'ın pozisyonunda klasına yakışır bir kurtarış yaptı.

Ardından maçın yıldızı Onyekuru harika bir golle Galatasaray'a 3 puanı getirdi.

Galibiyette tribünleri dolduran taraftarın desteği de önemli rol oynadı. Belhanda'nın dönüşü ise ışıl ışıl oldu.



İNANMIŞ ÇOCUKLAR

Trabzonspor'da emek, alınteri, takım bütünlüğü üst düzeyde. Bordo-mavililer, Sosa ve Pereira gibi iki önemli yıldızından yoksun çıktığı maçta Çaykur Rizespor'u farklı yenerek, şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koydu.

Onazi'nin sezonu kapatması Trabzonspor'u şampiyonluk yarışında zorlayacaktır. Bu nedenle bu mevkiye savaşçı bir oyuncu transfer edilmeli.

Trabzonspor, 2010-2011 ruhunu yakaladı, basamakları birer birer çıkıyor. Taraftarın desteği de üst düzeyde. Şampiyonluk için gerekli olan hava da yakalandı.

Her sey yolunda gidiyor. Devre arası kampı da iyi geçirilirse, Fırtına bu çıkışını 2. yarıda da sürdürür. Bu çocuklar inanmış mutlu sona.

O sene, bu sene olabilir.