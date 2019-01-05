ONURlu duruş!

Bunları bir ağabeyin olarak yazıyorum Onur!

Kıssadan hisse kaparsan ne ala Onur!

Trabzonsporlu büyük kaleci Onur!

12 Mart 2011'de Kasımpaşa maçında sağ diz ön çapraz bağların koptu!

Kulüp seni tedavi için Amerika'ya gönderdi.

Sahalara 229 gün sonra döndün!

2014-2015'te bu kez sol diz ön çapraz bağların koptu!

Sahalara 254 gün sonra döndün!

Trabzonspor'a 2008'de geldin Onur! 11 yıllık Trabzonspor serüveninde 483 gün yani 16 ay futbol oynayamadın Onur!

O dönemin başkanları, bu uzun sakatlıklara rağmen sözleşmeni dondurmadı, tıkır tıkır paralarını ödedi!



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Trabzonspor Kulübü, senin bir dediğini iki etmedi Onur!Bir dönem, Türkiye 'nin en çok para kazanan kalecisi oldun Onur!O uzun süren sakatlık dönemlerinde transfer taksitlerin ödenirken, sen kulübe menajerini gönderip 'maç başı ücretlerini' bile istemişsin Onur!10 yıl içinde Trabzonspor'dan yaklaşık 60 milyon TL kazanmışsın Onur!Doya doya ye bu paraları Onur!Ama her dönem en büyük Trabzonsporlu sen oldun değil mi Onur! Hami Mandıralı döneminde bir Fenerbahçe maçı sonrasında formanı ve eldivenini hocanın ayağının dibine atmadın mı sen Onur!Kulübün, finansal bakımdan bu kadar zordayken alacakların için Trabzonspor'u köşeye sıkıştırıyorsun! Geri adım atmıyorsun!Alacağın 3 milyon euro'dan 5 kuruş indirmiyorsun!Taksitlendirme yapmıyorsun!Dediğim dedik diyorsun!Keşke Burak Yılmaz 'ın Trabzonspor'dan ayrılırken yaptığı fedakarlığın onda birini yapabilseydin Onur!İşte bu yüzden sen, Hami Mandıralı'nın önüne attığın o değerli formada bir ter damlası bile olamayacağını Trabzonspor taraftarına göstermiş oldun Onur!Hani Üsküp'te Miloşevski'nin kabrinin ziyaretine gidilirken;Sportif Direktör Süleyman Hurma ile tartışıp, 'Ben Trabzonspor kaptanıyım, Başkan'ın ( İbrahim Hacıosmanoğlu 'nun) bindiği lüks araca ben de binerim' diyerek 'saygısızlık' yapan da sendin değil mi Onur!

Gemi su alırken, ben de ona çarpan buzdağı olurum diyorsun, öyle mi Onur?

Trabzonspor'un büyük kaptanı Onur!

Ayrılırken, kapısını çarpıp gittiğin o kapıya gün gelir muhtaç olursun Onur!

Ha bu arada, aylardır kadro dışısın!

Neden sana hiçbir kulüp talip olmadı onu da bir düşün Onur!

Mevlana'nın 7 öğüdünden biri de şudur Onur: 'Ya olduğun gibi görün; ya göründüğün gibi ol!' Demek ki biz seni yanlış tanımışız Onur!

Ne demiş Amin Maalouf: 'Onurlu bir adam, susuzluğunu giderdiği kuyuya taş atmaz.' O tertemiz şehrin ardında koca bir hayal kırıklığı dağı olarak gidiyorsun Onur!

Hâlâ geç değil Onur!

Kabul edilmiş bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir Onur!

Herkes mazisini sırtında taşır Onur!

Beni dinlediğin için teşekkürler Onur!

Yolun açık olsun Onur!