Bir VARmış bir YOKmuş!

Futbolumuza VAR sistemi geldi diye ne çok sevinmiştik. Artık kirli galibiyetler, kirli şampiyonluklar olmayacak. Türk futboluna adalet gelecek diye düşünmüştük.

Gelinen noktada gördük ki, VAR'da herşey var. Ekranlar VAR...

Hakemler VAR! Pozisyonlara bakıp da göremeyenler ya da görmezden gelenler VAR! Bunun en canlı örneğini Trabzonspor- Başakşehir maçında gördük!

VAR hakemi Fırat Aydınus ve yanındaki iki AVAR, nedense görmedi, başka yerlere baktı, sahadaki bir şehrin ve bir takımın adeta canına okuyan Halil Umut Meler'i uyarmadı!

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Hep birlikte Trabzonspor'un canına okudular! Hakem hocaları, maçtan sonra TV'lerde yaptıkları pozisyon analizlerinde tek bir noktada birleştiler: "Trabzonspor doğrandı! Hakem skandal bir maç yönetti! VAR odasında Fırat Aydınus VAR'dı da... YOK'tu aslında!" Yani bir VARmış, bir YOKmuş!Futbolda oynanan tiyatrolardan, orta oyunlarından bıktık artık!Birilerine biat etmeyi, hizmet etmeyi bırakın. Bırakın da futbol; masa başında ve VAR odasında değil de sahada oynansın! Hak eden kazansın! Kul hakkı yemeyin