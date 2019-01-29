İnce Mehmet

Gerginliğin üst düzeyde olduğu, sarı kartların havada uçuştuğu bir maç izledik. Karşılaşma adeta Mehmet Ekici'nin golü ile başladı.

Bu golden sonra Malatyaspor uzun süre kendini toparlayıp, oyuna ortak olamadı.

Fenerbahçe'deki duran toptan gol yeme zaafı dünkü maçta da etkisini gösterdi. Mina'nın ve Donald'ın attığı gollerin başlangıcı da duran toptan oldu.

Mehmet Ekici, uzun süre sonra serbest vuruştan nefis bir gol attı; tribünleri coşturan zeka ürünü ince işler yaptı.

İlk yarıdaki gerginlik ve sinir harbi iki takımın da futbolunu olumsuz etkiledi. İsla maç boyunca sağ kanadı iyi kullandı.

Ayew'i maçta ara ki sahada bulasın, tel tel döküldü. Hasan Ali de vasat bir maç çıkardı.

Soldado, ilk yarıda bomboş pozisyonda net bir golü kaçırdı.

Atsa skor 3-1 olacak ve F.Bahçe belki de ilk yarıda 3 puanı cebine koyacaktı.

Ersun Yanal'ı Moses için neden tam 66 dakika bekledi anlayamadım. Oysa Benzia o dakikaya kadar hiçbir varlık gösterememişti.

Serbest vuruştan harika bir gol atan Mehmet Ekici, daha kolayını atamadı. Böylesine bir duran top ustasının penaltıyı kaçırması, Fenerbahçeli futbolcuların da moralini bozdu.

Malatyaspor'da da Ömer oyunda kaldığı 77 dakika boyunca çok etkisizdi.



Tam Fenerbahçe yorulup oyundan düşmüştü ki, Mehmet Topal'ın golü geldi.

Valbuena, Fenerbahçe'nin en yaratıcı oyuncusu ama gelen teknik adamlar nedense ondan yararlanmayı en son çare olarak düşünüyor, Ersun hoca da öyle.

Oysa 3. golün mimarı oldu, nefis bir korner atışı kullanarak...

Mehmet Ekici ile birlikte galibiyetin mimarı olan Sadık da rakip ceza sahasındaki ikinci kafa vuruşunda, bir anlamda golün asistini yapmış oldu.

Sadık, maçın son saniyesinde ise çizgiden bir top çıkararak, ne kadar faydalı bir transfer olduğunu belgeledi.

Son 30 dakikada görev alan Moses, hızlı ve akıllı bir oyuncu.

İlerleyen haftalarda Fenerbahçe'ye büyük güç katacağını daha ilk maçında gösterdi.

Fenerbahçe'ye dünkü galibiyet ilaç gibi, serum gibi geldi. Sarı-lacivertliler, altın değerindeki bu 3 puanla komadan çıkıp, büyük moral buldular.

Malatyaspor'u bu sezon ilk kez bu kadar kötü futbol oynarken gördüm. Fenerbahçe, oyunun büyük bölümünde üstün taraftı; dün kazanmayı çok istedi ve savaşarak hak ettiği 3 puanı aldı...