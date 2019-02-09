Bu hakemlerle eyvah eyvah!

Merkez Hakem Kurulu; sezon boyunca sahadaki ve VAR'daki hakem hatalarına sesini çıkarmayarak maalesef maçların adeta bir sinir harbi şeklinde geçmesine neden oldu. Sahada futbolcular, tribünde ve ekran başındaki taraftarlar gerildi; koca şehirlerde mutsuzluk dağları oluştu hakem hataları yüzünden.

Trabzonspor-Başakşehir maçında yaşananları her fırsatta söylüyorum.

Söylüyorum ki, hakemler sahada adil olsunlar, adalet dağıtsınlar!

MHK, o maçın hakemini ve VAR hakemini 2'şer maç dinlendirerek sorunu halının altına süpürdü.

Ve sabırların taştığı bir noktaya gelindi dün geceki Kayserispor- Fenerbahçe maçında. Hakem Alper Ulusoy, Şamil'in Mehmet Ekici'nin bileğine bastığı pozisyonu film gibi izledi, kırmızı kartı es geçti!

Görünen o ki, bu MHK'nin hakemleri, sezon sonuna kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları hatalarla can yakmaya devam edecekler. Sen, koca sezonu 12 hakemle bitirmeye çalışırsan olacağı bu. Neden geriden yeni hakemler gelmiyor? Neden yeni hakemler çıkarıp, eskilerle yeniler arasındaki rekabeti artırmıyorsunuz?

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Futbol Federasyonu; bu MHK'ye adeta altın tepside çok büyük bir hizmet sundu, kolaylık getirdi: VAR...

TFF, MHK'nin işini işte bu kadar kolaylaştırdı ama MHK, VAR'ı bile düzgün kullanamadı!

Biraz da maçı analiz edelim...

Soldado'nun kırmızı kartı, maçın Fenerbahçe'den Kayserispor'a geçmesine neden oldu!

Kayserispor'un Umut Bulut ile bulduğu gol, VAR sayesinde iptal edildi. Golden önce Serdar Aziz'e bir faul var. İptal kararı doğru.

Fenerbahçe koca 2. yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Kayserispor, çift forvete dönünce, Fenerbahçe bir kişi de eksik oynadığı için geriye yaslanıp, kalesini savundu sadece. Hakem Alper Ulusoy, hatalı kararları ile maçın sonucuna etki etti.

Ey hakem; Fenerbahçeli futbolcuları bu kadar germişsin sahada, takım kaybetmiş, mutsuz, üzgün... Tolgay soyunma odası tünelinde itirazda bulunmuş; kırmızıyı çıkarman mı gerekiyor!

Biraz anlayış, biraz psikoloji... Nefes aldırmıyorsunuz nefes!