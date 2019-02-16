Ellerinde büyük bir koz var

Öncelikle yeni Merkez Hakem Kurulu, Türk futboluna hayırlı olsun.

Futbolumuz Yusuf Namoğlu MHK'sinden çok çekti. Son dönemde özellikle Trabzonspor üzerinden yapılan operasyonlar, sonlarını hazırladı.

Sabri Çelik yönetimindeki MHK'nin ve hakemlerin, son dönemde yaşanan hakem facialarından bir ders çıkardıklarını düşünüyorum.

Sabri Çelik, 2004'te MHK başkanlığı yaptı. UEFA adına gözlemcilik yaptı. En önemlisi yeni başkan, hiçbir takıma yakın değil ve genel kurulu üyeliği de yok.

Asıl önemlisi, bu MHK'de ikinci başkanlığı yapacak olan Mustafa Çulcu, başarıda anahtar rol oynayacak. Aslında bütün işleyişi Mustafa Çulcu yapacak. Sabri Çelik koltukta oturacak. Mustafa Çulcu, ortadaki bütün sıkıntıları çözecek.

Mustafa Çulcu'yu hem ekranlardan, hem de yazılarından çok iyi tanırım.



Çok beyefendi, düzgün, ahlaklı, adaletten, hak ve hukuktan asla sapmayacak bir karakter. 13 sezon Süper Lig'de başarı ile maç yönetti.

FIFA hakemliği ve MHK başkanlığı tecrübesi var. 2005'te göreve geldi ve kriz dönemini çok iyi yönetti.

Mustafa Çulcu adaleti, ahlakı, doğruluktan ödün vermeyen kişiliği kısa sürede hakemler üzerinde de etkisini gösterecektir. Mustafa Çulcu büyük bir titizlikle en doğru hakem atamalarını yapacaktır. Hakemlerin maçlara yüksek motivasyonla hazırlanmaları da gerekir tabii ki.

Ve hakemlere şu söylenecektir:

'Takım isminden, başkan isminden, camia isminden, stat isminden, sahadaki yıldızların isminden asla etkilenmeyeceksiniz. Siz adalet dağıtacaksınız. Sahada takımların namusu olacaksınız. Asla eyyam yapmayacaksınız. Korkusuzca düdüklerinizi çalacaksınız.' VAR Odası'nda görev yapacak hakemlere de 'Tüm gri pozisyonlarda hakemi çağıracaksınız. Göreceksiniz, çözeceksiniz... Orta hakem VAR'a gidip pozisyonu çözemiyorsa yardımcı olacaksınız. Sizden sıfır hata istiyoruz' diyeceklerdir.

Dediğim gibi Mustafa Çulcu gibi bir tecrübenin olduğu MHK'de bir önceki dönemden kalan sorunlar kısa sürede çözülür.

Ama formsuz hakemlerin moral ve motivasyonu yükseltilmeli, eğitilmeli, uyarılmalı ve hazır olunca görev verilmeli...

Yusuf Namoğlu MHK'si kendilerine altın tepside sunulan VAR'ı iyi kullanamayınca gitti. Siz bu şansı iyi kullanmak zorundasınız.

Elinizdeki en büyük koz VAR!

Eyyamdan uzak durun ve VAR'a başvurun!

Bu işin ucunda başarı VAR!

Bunu unutmayın!

Allah yolunuzu açık etsin!

Başarılar...