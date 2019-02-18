Doğrular ve yanlışlar

Kasımpaşa bu kaleciyi çok aramış mı? Kim aldırmış bu Scuffet'i yahu...

Mustafa Denizli gibi bir duayen hoca, nasıl beğenip transfer ettirmiş şaşırdım doğrusu... Tam bir amatör gibiydi.

Trezeguet, harika işler yaptı, güzel futbolunu jeneriklik bir serbest vuruş golüyle süsledi. Trezeguet oynadığı futbolla "Keşke beni transfer etseydiniz" der gibiydi.

Ama zaten gönlü Galatasaray'da olan Trezeguet'yi Fatih Terim de gelecek sezon takımında görmek ister. Galatasaray, oyunun bazı bölümlerinde adeta ateşlere basarak yürüyen bir takım ruhu ilke oynadı.