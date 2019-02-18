Doğrular ve yanlışlar
Kasımpaşa bu kaleciyi çok aramış mı? Kim aldırmış bu Scuffet'i yahu...
Mustafa Denizli gibi bir duayen hoca, nasıl beğenip transfer ettirmiş şaşırdım doğrusu... Tam bir amatör gibiydi.
Trezeguet, harika işler yaptı, güzel futbolunu jeneriklik bir serbest vuruş golüyle süsledi. Trezeguet oynadığı futbolla "Keşke beni transfer etseydiniz" der gibiydi.
Ama zaten gönlü Galatasaray'da olan Trezeguet'yi Fatih Terim de gelecek sezon takımında görmek ister. Galatasaray, oyunun bazı bölümlerinde adeta ateşlere basarak yürüyen bir takım ruhu ilke oynadı.
Sonra Feghouli'ye golü attırıp, skor üstünlüğünü Galatasaray'a getirdi.
Dünkü zor maçı kolaya çeviren Belhanda, Aslan'ın oyun aklı oldu.
Problem çözmedeki ustalığını gösterdi.
Orta alanda Selçuk-Donk- Belhanda uyumu iyiydi. Galatasaray son dönemlerde çok pozisyon bulan, bu arada rakibe fazlaca pozisyon veren bir takım haline geldi. Bu anlayış izleyenlere keyif veriyor elbet.
Ama zorluk derecesi yüksek maçlarda bu oyunu oynamak her zaman risktir. Hatta bazen intihar olur.
Feghouli'nin aşırtma vuruşu ile gelen gol, Galatasaray'ın 3 puanı cebine koyduğunun resmiydi.
Ramazan Köse dururken, bu kaleciye forma vermek ne kadar doğru acaba?!
Bu arada Mustafa Denizli'nin ligin ikinci yarısındaki performansı yerlerde...
Bir takım, bütün futbolcuları ile 2021'e kadar neden sözleşme yapar? Geleceğini garanti altına alan futbolcular da bazen böyle rehavet içine girip, büyük bir başarısızlığa imza ararlar.
Feghouli hat-trick yaptı ve Aslan kükredi...
Fatih Terim-Mustafa Denizli düellosundan İmparator galip ayrıldı.