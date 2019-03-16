Fenerbahçe forması kazandı

En son yazmam gereken cümleyi en başta yazayım; hakem Bülent Yıldırım maçı çok kötü yönetti... Sadık ile Diabate arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon hafta boyu çok konuşulacaktır. Fenerbahçe ilk yarıda futbol adına bir şey sergileyemedi. Hatta tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarı, takımlarını ateşleyebilmek için sahadaki sarı-lacivertli futbolculardan daha fazla gayret gösterdi. İlk yarının Fenerbahçe adına özeti şu; kaleyi bulan şut 32'de geldi. Soldado'nun cılız bir kafa vuruşu yani, buna da şut denirse... Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye gitmekte çok zorlandı.



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6 savunmacı ile sahaya çıkarsan tabi ki hücum edip, rakip kaleye gidemezsin! Bu arada hep söylüyorum Roman Neustadter, Sadık'tan çok daha tecrübeli bir oyuncu. Dün Sadık yine neler yaptı! Soldado ise ilk yarıda tam bir hayal kırıklığı idi. İsabetli pas Harun: 7; Soldado: 5... 8 maç sonra ligde ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Harun, yaptığı acemice hatalarla taraftarları tedirgin etti. İlk yarıda bir şeyler yapmaya çalışan taraf, konuk Sivasspor'du. Yiğidolar; Douglas, Özer ve Emre ile etkili ataklar geliştirdi. Ama Diabate çok etkisizdi.



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Sivasspor, ikinci yarıda önde basıp, Fenerbahçe savunmasını hataya zorladı. Bunda zaman zaman da başarılı oldu. Fenerbahçe'de savunma hata yaptıkça tribünlerden protestolar yükseldi. Ve kenarda Ersun Yanal, sahada futbolcular o kadar uyudular ki... Hal böyle olunca Özer Hurmacı affetmedi! Gol bağıra bağıra geliyorum dedi. Tam herşey kötüye giderken Soldado imdadına yetişti Fenerbahçe'nin... Ardından Mehmet Ekici'nin güzel golü, kabus gibi geceyi bayram yerine çevirdi. Tribünler coştukça coştu. Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelen bir galibiyet oldu. Ama oynanan futbol ortada! Bu maçı ne Ersun Yanal'a; ne de futbolculara yazabiliriz... Dün gece 3 puanı Fenerbahçe formasının büyüklüğü getirdi...