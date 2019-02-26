Ne yaptın Kartal!
Dün uzun yıllar unutulmayacak çok ilginç bir derbi izledik. Öncelikle Fikret Orman ve Ali Koç'un bir haftadır verdiği dostluk mesajları çok güzeldi. Bu futbolumuz adına çok önemli. Umarım Galatasaray ve Trabzonspor başkanları da onlara katılır. Beşiktaş maça öyle bir başladı ki; Fenerbahçeli futbolcular ilk 20 dakikada nefes bile almakta zorlandı.
Fenerbahçe'nin geri dönüşünde Ersun Yanal'ın doğru hamleleri büyük etkendi. İkinci 45 dakika yeni transfer Miha Zacj ve Dirar takımını ayağa kaldıran futbolculardı. Beşiktaş'ın stoperi Mirin ise berbat performansıyla Beşiktaş'ı yakan isimdi. Bu beraberlikle Beşiktaş'ın Başakşehir'le puan farkı 11'e, Galatasaray'la 5'e çıktı. Siyah- Beyazlı takım için bundan sonrası zor dostum zor... Yeni MHK çok doğru bir kararla bu önemli bir maça Bülent Yıldırım'ı atadı. Yıldırım da kariyerinin belki de en başarılı maçını yönetti.