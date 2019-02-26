Ne yaptın Kartal! – Sinan Vardar – Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Ne yaptın Kartal!

Ne yaptın Kartal!

Dün uzun yıllar unutulmayacak çok ilginç bir derbi izledik. Öncelikle ve 'un bir haftadır verdiği dostluk mesajları çok güzeldi. Bu futbolumuz adına çok önemli. Umarım ve başkanları da onlara katılır. maça öyle bir başladı ki; Fenerbahçeli futbolcular ilk 20 dakikada nefes bile almakta zorlandı.

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önce golünü attı sonra da penaltıyı takımına kazandıran isim olarak parladı. Attığı golden sonra sevincini abartmaması uzun yıllarca formasını giydiği eski takımına olan saygısı 'a güzel bir mesajdı. Atiba Beşiktaş'ın en iyi silahıydı. İki çiğer 4 örümcek ayağı vardı sanki. Burak attığı iki golle taraftarın gönlüne tamamen girerken Kagawa harika futboluyla hepimizi mest ediyordu. topu şeytan gibidir. İkinci yarıda ise Beşiktaş 3-0'ın rahatlığıyla topu 'ye teslim ederken sarı-lacivertlilerin baskısı 20 dakika da skoru 3-3'e getirdi.
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Fenerbahçe'nin geri dönüşünde 'ın doğru hamleleri büyük etkendi. İkinci 45 dakika yeni transfer Miha Zacj ve Dirar takımını ayağa kaldıran futbolculardı. Beşiktaş'ın stoperi Mirin ise berbat performansıyla Beşiktaş'ı yakan isimdi. Bu beraberlikle Beşiktaş'ın 'le puan farkı 11'e, Galatasaray'la 5'e çıktı. Siyah- Beyazlı takım için bundan sonrası zor dostum zor... Yeni MHK çok doğru bir kararla bu önemli bir maça 'ı atadı. Yıldırım da kariyerinin belki de en başarılı maçını yönetti.

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