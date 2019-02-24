Bunun adı derbi – Sinan Vardar – Fotomaç
24 Şubat 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Bunun adı derbi

Bunun adı derbi

Hemen hemen hemen herkes gibi ben de 'ı dev maçta favori görüyorum. Ancak tabii ki derbilerde sonucun ne olacağını kestirmek mümkün olmuyor. Bazen kağıt üzerindeki tahminler sahada tutmuyor. Belki de futbolun en güzel yanı da bu... Maç öncesi atmosferinde derbi Beşiktaş için çok ama çok önemli bir maç konumunda. Beşiktaş ya alacağı 3 puanla zirveye bir adım daha yaklaşacak ya de şampiyonluk ve hatta ikincilik şansını çok zora sokacak. , son yıllarda karşısında hep favori olarak sahaya çıktı. Ancak bazı maçlarda yaşanan gerginlikler Siyah-beyazlı takımı durumda bıraktı, sarakibin ekmeğine yağ sürdü. Beşiktaş'ın öncelikle gerginlikten uzak durması gerek. Teknik direktör de futbolcularına 90 dakika boyunca sakin kalması telkinlerde bulunuyor.

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Dev maçta Beşiktaş'ın en büyük kozu muhteşem taraftarı olacak. Beşiktaş 40 bini aşkın taraftarıyla büyük baskı uygulayacak. Kilit isimler kim olacak diye sorarsanız; ilk aklıma gelen futbolcular ve ... Güneş, son haftalarda Q7'yi yedek bekletirken belli ki Portekizli futbolcuyu derbiye sakladı. Haftalardır ilk 11'de forma bulamayan ve Ljajic ve Kagawa'nın gölgesinde kalan Quaresma için Fenerbahçe maçını kazandırmak bulunmaz bir fırsat... Beşiktaş'a geldiği ilk günden bu yana olarak üstüne koyan Burak'ın böylesine büyük maçları çok sevdiği zaten istatistiklerde de görülüyor. Karius, Gökhan, Dorukhan ve Atiba'nın son haftalardaki yüksek formu Beşiktaş'ın en büyük artıları olarak göze çarpıyor. F.Bahçe zor günler yaşıyor ama ben onların ligdeki bu kötü durumlarının gelip geçici olduğunu düşünüyorum. Zenit maçını 3-1 kaybetmelerine rağmen kötü oynamadılar. F.Bahçe'nin en büyük kozu Moses olacak diye düşünüyorum. Tabii ki; Tolgay bu maçta büyük protestoya karşı karşıya kalacak. Bu kaçınılmaz bir durum ama Beşiktaş taraftarının takımlarının ritmini bozmamak adına protestoyu gerginliğe çevirmeyeceği düşüncesindeyim.

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