Zirve yürüyüşü
Aşırı motivasyonla sahaya çıkan Malatyaspor maçın başında birçok pozisyon hatası yaptı.
Beşiktaş maçı ilk dakikalarda koparabilirdi ama Ljajic ve Burak, genç kaleci Ertaç'ı aşamadı.
Siyah-Beyazlı futbolcular, mücadelenin ilk dakikasından itibaren rakibine büyük bir baskı kurarak işin ciddiyeti içinde adeta; "Malatya'dan 3 puanı alacağız" diye haykırıyordu.
Hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda yüzde yüz haklıydı ama Vida'nın ceza sahasında düşürülüşünde VAR'a gitmemesi de o kadar ilginçti.
Beşiktaş ikinci 45 dakikaya da çok hızlı girdi. Cesur Yürek Atiba'nın attığı gol sonrası "Bu iş bitti" derken sahneye Lens çıktı. Öyle bir anda, öyle bir gol kaçırdı ki evlere şenlikti. Dönen topta; Mirin, Vida ve Karius'un bakışları arasında Ömer Şişmanoğlu'nun klas vuruşunun ağlarla buluşması; futbolun şakaya gelmeyen bir oyun olduğunu bir kez daha gösteriyordu.
Ljajic'in pozitif futbolu ve gol vuruşu 10 numaraydı ama golden sonra gördüğü sarı kart ise amatörlükten de öte başka bir şeydi.
Beşiktaş dün takım olarak yine iyi oynadı ve kazandı. Bu aslında en önemli ayrıntı...
Burak Yılmaz dün de takımın en büyük güçlerinden biriydi. Tecrübeli golcünün takıma bambaşka bir hava verdiği bir gerçek...
Beşiktaş çok zor bir deplasmandan 3 puan çıkararak yarışa "Devam" dedi.