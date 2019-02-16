Zirve yürüyüşü

Aşırı motivasyonla sahaya çıkan Malatyaspor maçın başında birçok pozisyon hatası yaptı.

Beşiktaş maçı ilk dakikalarda koparabilirdi ama Ljajic ve Burak, genç kaleci Ertaç'ı aşamadı.

Siyah-Beyazlı futbolcular, mücadelenin ilk dakikasından itibaren rakibine büyük bir baskı kurarak işin ciddiyeti içinde adeta; "Malatya'dan 3 puanı alacağız" diye haykırıyordu.