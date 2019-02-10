Ah yönetim ah! – Sinan Vardar – Fotomaç
10 Şubat 2019, Pazar
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Ah yönetim ah!

Dün semt uzun süreden bu yana ilk defa bu denli coşkuluydu.
Stat şampiyonluk yıllarında olduğu gibi tıklım tıklımdı...
Cesur yürek Atiba'ya genç dinamolar Güven ve Dorukhan gibi patlayıcı güçler eşlik ediyordu.
Yedek kulübesinde ise Kagawa gibi heyecan verici bir yıldız vardı.
Tribünlerde beyaz sayfa açıp 'ı bağrına basmıştı.
Beşiktaşk dün bir kez daha sahneleniyordu.

***

Dünkü maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki; Burak Yılmaz'dı. 'ın hücum bölgesine Burak Yılmaz kalite getirdi.
Attığı iki gol de gol harikaydı.
Ah yönetim ah! geçen sezon Burak Yılmaz'ı istediğinde transfer etseydiniz Beşiktaş'ın bir şampiyonluğu daha vardı.
Lens güzel futbolunu asistle süslerken, Ljajic de yaptığı hareketlerle göz kamaştırıyordu.
Siyah-beyazlı ekipte tüm futbolcular göz kamaştırdı.
Kagawa neden diye sorunlara yanıtımdır; Güneş 6 aydır oynamayan bir futbolcuyu riske etmez ve benim tanıdığım Şenol Hoca, Japon yıldızı derbisine hazırlıyor.
'in sürpriz puan kaybı sonrası Beşiktaş zirveye bir adım daha yaklaştı.
Yolun sonu şampiyonluk olur mu bilemem ama daha oynanacak 13 hafta olduğunu düşünürsek neden olmasın.

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