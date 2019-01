Bir bilenden tavsiyeler

Fikret Orman muhalefet yaparken "Kulüp battı.

Menajerler Ahmet Bulut ile Mendes ve ekibi Beşiktaş'a giremez. Hesap soracağım" demişti. Orman, bu sözlerin ardından tam 7 yıldır Beşiktaş başkanlık koltuğunda... Beşiktaş'a gönül verenler 2012 yılından bu yana ondan hesap sormasını bekledi durdu.

Beşiktaş Başkanı hala Yıldırım Demirören'i suçlayıp duruyor.

Fikret Orman kulübü devir aldığında borç 430 milyon TL'ydi.

Bunun 103 milyon 692 bin TL'si Yıldırım Demirören'ydi. Dikkatinizi çekerim şu anda borç 3 milyara dayandı ve artmaya devam ediyor.



***



Ben şahsen Yıldırım Demirören yönetimlerinde yer almama rağmen yapılan yanlış icraatlara hep muhaliftim.

Sık sık "Başkan ne yapıyorsunuz? Böyle giderse kulüp çok zor durumlara düşecek" uyarısında bulunmuş ve hatta kendi yönetimimi ibra etmeyip hesapların incelenmesini istemiştim.

Serdal Adalı'ya karşı yarıştığı kongrede Fikret Orman'a destek verdim. Hatta oğlum Mete Vardar da yönetime girdi.

Geçtiğimiz gün Demirön'e yönetim kurulu eski üyesi Reha Muhtar bir tweet attı;

Muhtar, Ersan Gülüm'ün Beşiktaş'a transfer hikayesini yazdı.



***



Fikret Orman eski yöneticilere bu kadar hakaret etmesine rağmen bugüne kadar ben hariç hiçbir yönetim kurulu eski üyelerinden ses çıkmıyordu.

Muhtar'ı cesaretinden dolayı tebrik ederim.

Reha Muhtar diyor ki; "Şükrü Yazıcı denen arkadaş önce Haluk Ulusoy'la yıllarca Türk Futbolu'nun içinde yer aldı, sonra da; önce Yıldırım Demirören'in ardından Fikret Orman'ın en yakın arkadaşı oldu. Menajer Şükrü; söylendiğine göre de transferlerde de en etkili isim!

Bir de Ersan Gülüm transferini ben size anlatayım...

Yıl 2011 yılının hemen başı ara transfer dönemi... Serdal Adalı ile aynı yönetimde bulunurken bana, "Adanaspor'dan Ersan Gülüm'ü alıyoruz. Sen de tanıyor musun bu futbolcuyu?" diye sordu.

Ben de ona "Evet tanıyorum.

Ersun Yanal, Ersan'dan iyi bir şekilde bahsetmişti" diye yanıt verip, "Nasıl alıyorsunuz?" diye sorduğumda "250 bin euro'ya kiralık olarak alıyoruz" demişti.



***



Ben de "Aman Serdal; Beşiktaş Kulübü 1. Lig'den kiralık futbolcu almaz. Bu futbolcu iyi bir oynarsa sonra bunun bonservisini çok yükseltirler" dedim. Adalı'nın yanıtı, "Abi ben Adanalıyım. Zaten bana Şükrü Yazıcı ve Adanaspor başkanı Bayram Akgül başkan söz verdi. 500 bin euro'ya sezon sonu alacağım" dedi.

Ersan ara transferde Beşiktaş'a geldi, iyi de oynamaya başladı.

Bir süre sonra menajerlerin oyunu başladı ve ardı ardına gazete haberleri başladı; "Yok Ersan'ı Galatasaray istiyor, yok Avrupa istiyor".

Borsa tabii ki yükseldi. Serdal'ın hesabı çarşıya uymayınca çok sinirlendi ve "Bu transferden vazgeçelim" dedi. Birkaç hafta sonra hepimizin çok üzüldüğü bir olay gerçekleşti ve Ersan Gülüm'ün yan bağları koptu.



***



Yönetici arkadaşım olağan toplantıda doktor yöneticimiz Mete Düren "Bu tür sakatlığı geçirenlerde diğer ayak da aynı sakatlık nüksedebilir.

Gelin bu transferden vazgeçelim" görüşünü iletti.

Ama Şükrü Yazıcı, Yıldırım Demirören'e sakız gibi yapıştı.

Bir kaç hafta sonra da Yıldırım Demirören özel uçaktan inerken açıklama yaptı; "Ersan Gülüm'ü 4 milyon euroya transfer ettik!".

İşte Beşiktaş'ın bu ekonomik krizlerinden birine girmesinin nedenini size açık ve net olarak anlattım. Bu transfer buz dağının görünmez tarafı. Bir de içine girilse bakın neler çıkacak neler!



ZOR DOSTUM ZOR

eşiktaş kendi sahasında Erzurumspor'la berabere kalırken şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Hatta Galatasaray'ın İzmir'de Göztepe'yi iyi bir futbolla yenmesiyle ikincilik şansı da bayağı zora girdi.

Ama her şeye rağmen Beşiktaş'ın matematiksel olarak şansı devam ediyor. En büyük üzüntüm de; yıllardır Türk Futbolu'nda en çok güvendiğim Beşiktaş'a gelmesi için Vardar Ailesi olarak etkin olduğumuz Şenol Güneş'in de türlü türlü CIA oyunlarıyla bambaşka bir hüviyete kavuşması...



***



Peki suçlu kim derseniz tabii ki camianın Başkanı Fikret Orman ön palana çıkıyor.

Futbol çok değişik bir olgudur.

Türkiye'nin en büyük holdinginin sahibi Sayın Ali koç'un bile düştüğü durumu görüyorsunuz.

Eh Fikret Orman; sen futbolla hiç ilgisi olmayan kişileri sorumlu yaparsan, iki yıl üst üstte şampiyon yapan hocayı da bu hale getirirsin.

Çünkü Şenol Hoca "Transferleri ben yapmıyorum.

Elimde ne malzeme varsa onu kullanıyorum" diyor.

Arda arda gelen iki şampiyonluktan sonra Şenol Hoca'nın eli daha etkin olmalıydı.

İş işten geçtikten sonra onun bu söylemi yapması bana çok garip geliyor.

Gerçek olan şu; hem ekonomik hem de sportif olarak Beşiktaş'ı çok zor günler bekliyor.

Camia gittikçe ikiye, hatta üçe bölünüyor.

Birçok tanıdığım saygın Beşiktaşlı da artık kesinlikle yöneticilik yapmayı düşünmüyorlar. Neyse ki; tarihi çınarı düşünen Sayın Onursal Başkanımızdan feyz almış bazı insanlarla konuştuğumda ise "Aman kulübü bu halde bırakmayalım, camiada birlik-beraberlik sağlayalım" diye düşünenler hala var.

Ama böyle birlik ve beraberliği sağlayacak başkan nerede???

Başkan sen ve yakın arkadaşların artık sağduyulu olun. Dürüst-ilkeli yıllarını Beşiktaş'a vermiş insanlara verdiğiniz haksız cezaları bir an önce kaldırın.



***



Yasal olmayacak şekilde kongre üyesi yapılmış ve yıllık aidatları toplu yatırılmış kongre üyeleri için devam mahkemeye müdahil olmayın.

Diğer kulüplerin taraftarı olan üyeleri temizleyin Demokratik bir kongre olsun.

Ve Beşiktaş'ın futbol yönetimini kurumsallaştırıp öz Beşiktaşlılara teslim edin.

Mesela Rasim Kara'ya ve eski iz bırakmış futbolcularımıza.

Beşiktaş olarak süratle özümüze dönelim.

Bu potansiyel Beşiktaş camiasında var.

Ama önce siz hala Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında değilsiniz.