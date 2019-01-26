Çok yazık – Sinan Vardar – Fotomaç
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Çok yazık

dün puan kaybının olmaması gereken bir maçta 2 puan bıraktı.
Açık ve net; karşısında hem de kendi evinde berabere kalıyorsan şampiyonluk kelimesini ağzına almayacaksın.
Siyah-Beyazlı takım ilk 45 dakikada oldukça istekli bir ortaya koydu.
ilk yarıda pozisyon vermezken topa sahip olma oranında da Erzurumspor'a büyük üstünlük kurdu.
Beşiktaşlılar ikinci yarıda maça rahat kazanacağını düşünüyordu ama evdeki hesap çarşıya uymadı.
Tabii önce Quaresma'dan bahsetmek gerek... Dün belki de son kez Beşiktaş formasıyla çıktığı maçta gördüğü kırmızı kartta attığı tekmeye ne diyeceğimi bilemiyorum. Dün aslında iyi de oynadı ama Q7 yine yaptı yapacağını!
Beşiktaş'ta sahanın yıldızı Dorukhan'dı.
Genç yetenek her geçen gün futbolunun üstüne koyarken takımınin en iyisiydi. Kendi kalesine attığı futbolun cilvesiydi ama attığı gol de nefisti. Aferin Dorukhan...

***

Lens yine hayal kırıklıydı. Onu seyrederken insan yoruluyor!
Babel gitti, Quaresma gidiyor, neden kadro dışı buna anlam veremiyorum. Quaresma da giderse kanatların vay haline.
Deplasman ekibinde kaleci Sehic ve Egemen müthiş bir maç çıkaran isimlerdi.
Bu Egemen 2012 yılında Beşiktaş'ta hiç yoktan sebeplerle 'ye satılmıştı. Takımda 7 yıldır o olsaydı savunmada bu kadar sirkülasyon olmazdı.
Taraftar maçtan sonra tepki göstermekte yerden göğe kadar haklı..
Liderle puan farkı belki bu hafta 11 puana çıkacak. Şapkalar öne beyler!
Beşiktaş'a gönül verenler; yönetimin ne yapmak istediğini çok merak ediyor. Sahi beyler bırakın meydan okumayı, atıp tutmayı kartları açık oynayın.
Yönetim amacın ne? Beşiktaş'ta neler olduğunu tüm Beşiktaşlılar bilmeli!
Beşiktaş Beşiktaşlılarındır! Hatırlatayım istedim!

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