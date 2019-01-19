Süper başlangıç

Beşiktaş Süper Lig'in ikinci yarısına süper bir başlangıç yaparak ligin zor deplasmanlarından birinden farklı bir skorla kazanmasını bildi. Beşiktaş özellikle ilk 20 dakikada organize olmakta zorlanırken, sahneye Siyah-Beyazlıların yeni pırlantası Dorukhan çıktı.

Sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcunun golü tam bir jenerikti.

Helal sana Dorukhan...

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius yaptığı kritik kurtarışlarla müthiş bir performans gösterirken Gökhan Gönül özellikle ikinci devrede göz kamaştıran isimdi.