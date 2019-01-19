Süper başlangıç – Sinan Vardar – Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Süper başlangıç

'in ikinci yarısına süper bir başlangıç yaparak ligin zor deplasmanlarından birinden farklı bir skorla kazanmasını bildi. Beşiktaş özellikle ilk 20 dakikada organize olmakta zorlanırken, sahneye Siyah-Beyazlıların yeni pırlantası Dorukhan çıktı.
Sahada basmadık yer bırakmayan genç futbolcunun golü tam bir jenerikti.
Helal sana Dorukhan...
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius yaptığı kritik kurtarışlarla müthiş bir performans gösterirken özellikle ikinci devrede göz kamaştıran isimdi.

Tabii Beşiktaş'ta gözler yeni transferlerindeydi.
Mirin bir Marcelo değil elbette ama onun soğukkanlı ve Vida ile uyumunu beğendim.
Arka adalesinde sorunu olan 2 aydır maç eksiği olan oyunda durgun bir görüntü çizmesine rağmen Beşiktaş'ta golcü eksikliğini giderecek bir görüntü çizdi.
maç iki farka gidince doğru bir kararla tecrübeli futbolcuyu oyundan çıkardı.
geri vites gibiydi.
Benim tek eleştirim Medel'e! Sürekli geri pas yaparak takımın geri vitesi gibiydi. Menajerler sürekli "6 milyon Euro veriyorlar" diye gazlıyorlar.
Bırakın 6'yı, 2 milyon Euro'yu verene hiç düşünmeden satın gitsin.
Akhisarsporlu Güray Vural'ı çok beğendim. Avrupa'nın üst klasman takımlarında forma giyebilecek bir kalite. Quaresma'nın dünkü şanssızlığı Güray'ın karşısında oynamasıydı.
Özetle Beşiktaş dünkü galibiyetle rakiplerine gözdağı verdi. Bu takıma bir de iyi bir Oğuzhan katılırsa kara şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olur.
Anadolu takımları büyük takımlarla oynarken komplekslerini üzerlerinden attılar. Dün Akhisar farklı yenilmesine rağmen iddialı bir oyun ortaya koydu. Süper Lig'in ender borçsuz takımlarından biri olan Akhisar bu futboluyla kesinlikle küme düşmez.

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