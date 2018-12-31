2019 ve Beşiktaş

Beşiktaş için 2018 yılı hiç de parlak geçmedi.

Aslında 2017-2018 sezonu Kara Kartal için çok güzel başlamıştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi başarının ardından Siyah-Beyazlı renklere gönül verenler çok mutluydu.

Bir yıl içinde maalesef korktuğum başıma geldi ve yıllardır yönetimsel olarak yapılan hatalar nedeniyle;

Beşiktaş kısa bir zaman diliminde hızla düşüşe geçti.

Beşiktaş 2019 yılının mart ayında 116. yaşını kutlayacak.

Arma, şu anda Türkiye'nin en eski kurumlarından biri...

Ancak kulüp içindeki kötü yapılaşma bu köklü çınarın kötü yönetilmesine neden oluyor. Aslında sadece Beşiktaş değil Türkiye'deki hemen hemen tüm kulüplerin durumu içler acısı...

Beşiktaş'ın borcu başını aldı gidiyor. Haklı olarak; tribündeki taraftarlar son yıllarda elde edilen gelirlerin ne olduğunu merak ediyor;

"Paralar nerede?" diye soruyor.



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Tabii bunun yanı sıra kulüp içinde yolsuzluk iddiaları da Beşiktaşlıların keyfini kaçırıyor.Sadece sporcular değil, kulüp personelinin 4 aydır para alamaması camiayı derinden yaralıyor. Dünyaca ünlü yıldız Pepe'nin kulüpten ayrılırken maaşlarını alamadığı için zor durumda olan tesis çalışanlarına para dağıtması dünya medyasında geniş bile yer buldu.Tabii ki bunları gördükçe her Beşiktaşlı gibi ben de çok üzülüyorum.Yeni yılda tabii ki enseyi karartmaya gerek yok ama Beşiktaş Yönetimi artık şapkayı önüne koymalı. Sadece yönetim değil kulübün akil insanları da bir araya gelip Beşiktaş'ın bugünü ve yarını için projeler üretmeli.Beşiktaş gibi kulüplerin en büyük gücü alt yapılardır. Yönetim Kurulu 'nun yerinde olsam Beşiktaş'ta futbolu yeniden yapılandırır ve futbolun tüm kademelerinin başına Şenol Güneş 'i tam yetkili konumlandırırım. Geçen sezon yapılan tüm yanlış transferleri bir kenara bırakırsak Dorukhan Toköz, Güven Yalçın gibi genç isimlerin takıma kazandırılması Beşiktaşlıları mutlu etti.Artık Beşiktaşlılar modası geçmiş, doyuma ulaşmış futbolcuları takımda görmek istemiyor.

Kulüplerin borç batağında olması nedeniyle altyapılarına ve genç, yetenekli gençlere yönelmesine memnun oluyorum.

Bu aşamada Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde yapılan çalışmalara destek verilmeli.

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, kulüplerin mali durumunu düzeltmek için düzenlemeler yaptıklarını açıkça belirtti. Kulüplerimiz bu fırsatı iyi değerlendirmeli.

Umarım Beşiktaş'ta ve diğer kulüplerimizdeki gençlik rüzgarı 2019 yılında da devam eder.

Yeni yılın ülkemize ve dünyamıza; sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum. 2019 bugüne kadarki en güzel yılımız olsun...