Yazıklar olsun

İki usta teknik adam;

Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin mücadelesini bileğinin hakkıyla kazanan Kasımpaşa oldu.

İlk yarı 5-0 olurdu ama Kasımpaşa biraz beceriksizlik biraz da Karius'un kritik kurtarışlarıyla 2'de kaldı.

Beşiktaş'ın en çok koşan genç yıldızı Dorukhan'ın sakatlanması büyük şanssızlıktı.

Zaten o da maçın hemen başında çıkınca takımda koşan oyuncu da kalmadı. Umarım Dorukhan'ın önemli bir şeyi yoktur.

İkinci devrede de değişen bir şey yoktu.

Lafı uzatmaya gerek yok; Beşiktaş dün 4-1 yenildi ama inanın bu rezil futbolla bu farklı skora şükretmek gerekir.

Beşiktaş tel tel dökülürken Kasımpaşa başta Veysel Sarı, Pavelka, Sadiku, Diagne, Trezeguet gibi usta ayaklarıyla, harika futboluyla göz kamaştırdı.

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Sahada beni gururlandıran; iki kaptan Necip Uysal ve Veysel Sarı da çok büyük emeğim olmasıydı.

BEFAM'dayken o kadar ısrar etmemize rağmen Veysel'i transfer etmeye ikna edememiştik.

Bugün Veysel olsa milyon dolarların bir kısmı Beşiktaş'ın kasasında kalırdı.

Beşiktaş'ın rezil futbolunu yazacak kelime bulamıyorum.

Bir takımın futbol yapılanmaması ve projesinin olmaması ne kadar acı!

Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Ciner'in, transferleri futbol adamlarına yaptırdığını biliyorum.

Eski hocaları Kemal Özdeş ve izleme ekibi sezon başında kulübün mütevazı bütçesine göre harika transferler yapmış.

Beşiktaş'ta transfer yapanlar futboldan anlamadıkları gibi yandaş menajerlerle yanlış transferlere imza atarak güzelim takımı bu hale getirdiler.

Beşiktaş'ı berbat yönetenler; hepinize yazıklar olsun...

Eserinizle gurur duyun!