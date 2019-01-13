Devrim gibi karar

Profesyonel kulüplere gelecek denetleme için umutlu bir haber geçtiğimiz hafta geldi. Borçların yapılanmasıyla ilgili proje; Sayın Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ve Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun el atmasıyla Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın ve TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören beraberce yaptıkları basın toplantısında detaylarıyla açıklandı.

Türk futboluna hayırlı olsun. Çünkü artık bıçak kemiğe dayanmıştı.

Yabancı futbolcu transferlerinin 8'le sınırlanması ile ilgili bir karar da bekleniyor.



Allah aşkına; bu pili bitmiş yabancı transferleri yapanlar kimler? Bunlar silah zoruyla transfer edildi?

Geçtiğimiz gün TRT'de gazeteci Feridun Niğdelioğlu;

Guiza'nın türlü oyunlarla 15 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye nasıl kazıklandığını anlattı.

İki yıl önce de yazmıştım;

Popescu; Galatasaray'a verdiği 2 futbolcu yüzünden Romanya'da hapis yattı. Ama Türkiye'de isimler bilinmesine hiç bir şey yapılmadı.



Beşiktaş'ın Alves transferinde nasıl dolandırıldığını geçtiğimiz hafta uzun uzun yazdım. Zaten Trabzonspor başkanı da açık ve net açıklıyor; bordo-mavili kulüp yıllardır soyulmuş!

Bu örnekler büyük kulüpler için. Bütün kulüplerde aynı soygun yıllarca devam ediyor.

Sayın Yıldırım Demirören'e basın toplantısında bir soru soruldu;

"Peki kulüpleri bu durumlara düşürenlere bir yaptırım yapılmayacak mı?" Demirören'in cevabı çok ilginçti; "Geçmiş, geçmişte kaldı".



Futbol için yapılan bu güzel girişimde denetleme sadece TFF'ye verilirse yazık olur, hüsran olur.

İngiltere ve Fransa'da olduğu gibi futbolda hiç yöneticiliğe bulaşmamış, ekonomist, savcı gibi dürüst ve konusunda çok etkin insanlardan bir komite kurulmalı ve kulüpleri bu komite denetlemeli.

Ve mutlaka 20 yıl geriye giderek kulüpler sonuna kadar denetlenmeli.

Bu konuda biraz ışık olsun; gizli, kapaklı yapılanlar bir anlatılsa herkes hayretler içinde kalır.



Bence yabancı transferi de serbest bırakılmalı ve kulüpler; yöneticilerini dürüst, ilkeli ve futbol ekonomisini bilen insanlardan seçmeli.

Kısaca, özetle dağ fare doğmamalı. Hükümetin yaptığı bu iyi niyetli girişim fiyasko ile sonuçlanmamalı.

İnanın ortaya çıkan gerçekler buz dağının görünmez yüzü. İçine bir girin bakın; bazı kişiler sokağa bile çıkamaz.



BEŞİKTAŞ'TAN İYİ HABERLER

Beşiktaş'tan kıvılcım da da olsa iyi haberler geliyor.

Şenol Güneş'e 3 yıllık sözleşme teklifi çok doğru bir karar. Bunun yanı sıra inanılmaz fiyatlara alınan futbolcular da satışta.

Temennim, kendilerine 'sihirbaz' yakıştırması yapan transfer komitesinin hatalarından ders alması.



Beşiktaş'ın hazırlık maçlarından iyi sinyaller geldi.

Genç futbolculardan Şenol Güneş çok umutlu.

İkinci yarıda bu gençlere yer verilerek, kulübün geleceğiyle ilgili olumlu işler yapılır.

Önümüzdeki hafta ligin ikinci devresi başlıyor.

Şenol Hoca geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında Burak Yılmaz'a destek verdi.

Burak'la taraftarlar arasındaki soğukluk devam ediyor. Umarım Burak'ın arka adalesindeki sakatlığı müzmin değildir.

Şenol Güneş açıkladı;

Enzo Roco da satılmaya çalışılıyor.

Eh hocadan habersiz transfer yaparsanız böyle olur. Yine Beşiktaş'ın kasasından milyon eurolar uçtu.



Bence Beşiktaş'ın kilit ismi Oğuzhan'dır. Takıma büyük ivme kazandırabilir.

Haydi Oğuzhan, devre arası kampı iyi değerlendir.

Umarım ligin ikinci devresinde hakiki Oğuzhan'ı maçlarda görürüz.



TÜRK FUTBOLU KAZANIR

Geçenlerde bir haber aldım.

Kasımpaşaspor Kulübü U21 takımına çok yetenekli bir yabancı transferi yapmış.

Önümüzdeki sezon bütün profesyonel takımlar ikinci takımlarını yetenekli isimlerle doldurmalı.



Bu Türk de, yabancı da olabilir. U21 maçlarının büyük statlarda oynanması şart. Bu yetenekli gençleri taraftarlar, yönetici ve medya mensuplarının önüne çıkarmakla, Türk futbolu yükselecektir.

Medipol Başakşehir, Altınordu'nun yetenekli futbolcusu Alican Özfesli'yi kadrosuna kattı.

Trabzonspor son lig maçında 5, son hazırlık karşılaşmasında da 8 altyapı oyuncusuyla oynadı.



Bilhassa Yusuf ve Abdülkadir'e yurt dışından büyük transfer teklifleri geliyor.

Sivasspor, Akhisar, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Göztepe, Altınordu gibi kulüplerin 1 kuruş borcu yok.

Hükümetin aldığı bu kararlara kulüpler de altyapılarına önem vererek destek olurlarsa, Türk futbolu yükselir.