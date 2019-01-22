Beşiktaş ve soru işaretleri

Akhisarspor-Beşiktaş maçı için 3 gün önce yazdığım köşe yazısında belirttiğim gibi; Siyah-beyazlı takım zorlu bir deplasmandan üç puanı almasını bildi. Maçı tekrar gözümün önüne getirdiğimde; herkesin hem fikir olduğu gibi mücadelenin ilk 45 dakikasında sağ ve sol bekte sorunlar vardı. Maçın ikinci yarısında Gökhan Gönül çok iyi işler yaptı. Gökhan, güzel futbolunu bir de golle süslerken taraftarların da bir kez daha takdirini kazandı. Burak Yılmaz'la taraftarlar da bir sıkıntısı var ama Beşiktaş'ın artık bir golcüsü var. Bu maçı ölçü olarak almamak gerek; çünkü Burak 3 aydan bu yana ilk defa sahaya çıktı. Eğer sakatlığı önemli değilse Burak ligin ikinci devresinde 10 golü aşar.

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Beşiktaş'ın en büyük problemi ön liberoda Medel'in aldığı topu geri pas olarak kullanması ve hiçbir şekilde ileriye top taşımaması. Bence ön libero bir ekibin atar damarıdır. Ben yine yol gösterici olayım; Medel'i alıcı bulduğumda 3'e, 5'e bakmam hemen satarım. Beşiktaş'ın Medel'den hemen kurtulması gerekir. 2-3 senedir çok yakından takip ettiğim Ümit Milli Takımımızın yıldızı Altaylı Atakan Çankaya bu bölgenin ilacıdır. En yukarı makama da Atakan'ı önerdim.



Benim menajerlerle işim olmaz, takip ettiğim futbolcuları önce Beşiktaş'a öneririm. Üç puanlık sistemde liderle 9 puan fark her zaman kapanabilir. Dün sabah gazeteleri açtığımda TrabzonsporBaşakşehir maçının hakemi yerden yere vurulduğunu gördüm. Hatalar zincirinin bir halkası olmuş gibiydi. Temennim bundan sonraki maçları yönetecek hakemler çok daha adil olursa şampiyonluk mücadelesi daha zevkli geçen ve hak eden şampiyon olur.



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Beşiktaş Başkanı adet edindi; konuşmalarında her şey flu! Çıkıp mertçe "Beşiktaş'ta para sorunu var ve bu yüzden çok değerli futbolcular takımdan ayrılıyor" diyemiyor. Algılarla birçok şeyin üstü kapanıyor. Hayretle izliyorum; Fikret Orman nereye koşuyor, ne yapmak istiyor? Şöyle bir mertçe açıklasa da tüm camia gerçekleri görüp ona göre destek versin. Şimdi Ricardo Quaresma'nın gideceği konuşuluyor. Hani Quaresma Beşiktaş'ı çok seviyordu, hani hiç bir problem yoktu? Ne oldu da Portekizli futbolcu gitmek istiyor? Bunlar hep soru işaretleri.. Bunun gibi kafamızda yüzlerce soru işareti var. Beşiktaş camiası bu algı yönetimi tarzına layık değil.



SAYIN ORMAN'A MEKTUP

Yine isim vermeden suçlayıcı ve haddini aşan bir beyanatınız çıktı basında. "Yönetimden ayrıldıktan sonra konuşmaya başlıyorlar "diyorsunuz ve yönetime seçerek aldığınız arkadaşlarınızı suçluyor ve camianın önüne atıyorsunuz. "Muhalefet" diyorsunuz ve "Yenilince seviniyorlar" diyorsunuz. Beşiktaş'ın mağlubiyetine hiç bir Beşiktaşlı sevinmez . Bu sözleriniz seçim üzeri tamamen camiayı bölmek için sarf edilmiş bilinçli cümlelerdir.

Yuvarlak cümlelerle suçlayamazsınız,isim ve verilen beyanatları açıklamanız lazım. Siz kendi zamanınızdaki durumunuza bir bakın lütfen,431 milyona aldığınız ve bu gün 3 milyara getirdiğiniz borç durumu izah edin bizlere. Kulübümüzde maaşlarını alamadıkları için giden futbolcuların üzüntüsünü yaşatıyorsunuz bizlere.

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Sizleri daha evvel uyaran tecrübeli büyüklerinizi cezalandırmayı bırakın ve cümlelerinize dikkat edin. Mali başarısızlığınızı kimseleri suçlayarak örtemezsiniz. Tarih bunu da yazacaktır. Bu görüşler Şeref Nasır'a ait... Onursal Başkan Süleyman Seba'nın ekolünden gelen yönetim kurulu eski üyesi, Divan eski başkanı, ağabeyimiz Şeref Nasır'ın söylediklerinin hepsi doğru... Ben de altına imzamı atıyorum.



ÖMER FARUK VE DİĞER YETENEKLER...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği U16 Ege Kupası finalinde İspanya'yı 2-0 yenen U16 Milli Takımımızın golleri Fenerbahçe'nin yeteneği Ömer Faruk Beyaz attı. Geçen seneki köşe yazımda bu kardeşimizin çok büyük bir yetenek olduğunu yazmıştım.

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Yine şu anda Başakşehir'in dinamosu İrfan Can Kahveci'yi, Gençlerbirliği'nde oynarken köşe yazımda Beşiktaş'a tavsiye etmiştim. Tekrar altını çizeyim; Türkiye'de takımlarımızın U15, U16 takımları inanın altın madeni. Ama maalesef bu yeteneklerin yukarılara çıkması bir mucize. Kulüpleri batıran yöneticiler böyle bir madenin hala farkında değiller. Sonra feryat figan devlete gidip "Aman bizi kurtarın" diyorlar. Halbuki kurtuluş altyapı.

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Ozan 11 maç oynadı, Galatasaray'a 12 milyon Euro kazandırdı. Beşiktaşlı Dorukhan da aynı yolda. Trabzonspor'un son oynanan maçta 8 futbolcusu alt yapıdandı. Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba da gençlere güvenerek geleceğin takımını kuruyor. Bu gelişmeler beni çok memnun ediyor. Temennim tüm takımlarımızın bu bataktan kurtulması için aynı yolu tercih etmeleri.