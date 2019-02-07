Beşiktaş’ın yüzü gülüyor
Beşiktaş, Antalyaspor maçında mükemmel futbol ve skorla üç puanı aldı.
Geçtiğimiz haftalarda Medel'in ön liberoda takımı frenlediğini yazmıştım.
Neyse ki; teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor mücadelesinde çok iyi bir tercihle Atiba'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Bu arada Beşiktaş'a iki yıldır önerdiğim, en üst makamlara önerdiğim Altaylı Atakan Çankaya, Osmanlıspor'a imza attı.
Görün bakın;
Atakan en kısa zamanda A Milli Takım'a yükselecek.
Neyse...
Medel-Atiba değişikliğiyle Beşiktaş'ın oyun planı tıkır tıkır işledi. Bu maçta son transfer Kagawa bize bir şeyi daha gösterdi; demek ki Şenol Güneş'in istediği futbolcu takıma büyük güç veriyor.
Hocanın sözünü dinleyeceğiz.
Tabiki ilk onbirde Kagawa'nın olmaması sosyal medyacı taraftarların hoşuna gitmedi. Şimdi arkadaşlar, Japon yıldız sakatlığı nedeniyle uzun süredir futboldan uzaktı.
Ciddi bir maç eksiği vardı.
Böyle durumlarda futbolcularda adale sakatlığı nüksedebilir.
Şenol Hoca onu saklayarak çok iyi yaptı.
Kagawa da şovunu yaptı.
Zaten Dünya Futbol Kamuoyu onun iyi bir futbolcu olduğuna hem fikirdi.
Kagawa çok sempatik ve güler yüzlü bir futbolcu.
Bir anda tüm Beşiktaşlıların sevgilisi oldu ve uzun haftalardan sonra Şenol Güneş'in yüzü güldü.
Yeni gelen stoper Mirin de kusursuz oynuyor.
Rehabilitasyon günlerini atlatan Burak Yılmaz da bu takıma girdiği zaman hedef şampiyonluk, en kötü ihtimal de ikincilik olur.
Böyle bir skordan sonra bugün Beşiktaş'ın mali durumuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum.
Ama genele baktığmız zaman durum felaket.
Fenerbahçeli yönetici ülkemizin önde gelen ekonomistlerinden Sayın Burhan Karaçam, Fenerbahçe'nin borcunun 4.5 milyar TL olduğunu açıkladı. Başka söze gerek yok.
Kulüplerimizin durumu maalesef bir felaket...
Transfer komedisi
utbolumuzda hâlâ aynı bozuk düzen devam ediyor.
Birkaç takımda transfer yasağı biter bitmez kulüpleri batıranlar yine sahneye çıktı.
31 Ocak'ta transferin bitmesine saniyeler kala ardı ardına yüzlerce imza atıldı.
Elazığspor transferin bitmesine 1 saat kala tam 22 futbolcuya imza attırmış.
Bu, belki de dünya rekorudur.
Süratle kulüplerimizin sıkıca denetlenmesi gerekiyor.
Hatta son 20 yıl tüm kulüplerin mali yapıları çok dikkatli şekilde incelenmeli.
Hep yazıp, söylüyorum, bir araştırılsa hayretler içinde kalacaksınız.
Tolgay Arslan'a...
olgay kardeşim, yaptığın hiç güzel değil...
Boşuna taraftara oynama, geçti; bu modalar!
4 yıl ekmeğini yediğin bir kulüp için yaptığın açıklamalar hiç doğru değil.
Öpmediğin Beşiktaş armasında Türk bayrağı var; Şeref Bey, Süleyman Seba, Baba Hakkı gibi efsane isimlerin alın teri var.
Keza Fenerbahçe formasında da çok değerli isimlerin imzası var.
O dönem bordomavili ekibin teknik direktörlüğünü yapan Ersun Yanal senin için aynen şunları söylemişti;
"Yetenekleriniz sizi bir noktaya kadar getiriyor Umarım oyuncunun da yetenekleri onu bir noktaya kadar getirmiştir." Karakteri de onu bundan sonra çok daha iyi yerlere götürür.
Benim umudum yok açıkçası..' Umarım bu transfer Fenerbahçe'ye ve Ersun Yanal'a hayırlı, uğurlu olur.
Bak Tolgay tercih senin...
Çok doğru söylemlerde bulunmuyorsun, ama her şeye rağmen başarılı olmanı diliyorum.