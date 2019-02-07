Beşiktaş’ın yüzü gülüyor

Beşiktaş, Antalyaspor maçında mükemmel futbol ve skorla üç puanı aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Medel'in ön liberoda takımı frenlediğini yazmıştım.

Neyse ki; teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor mücadelesinde çok iyi bir tercihle Atiba'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

Bu arada Beşiktaş'a iki yıldır önerdiğim, en üst makamlara önerdiğim Altaylı Atakan Çankaya, Osmanlıspor'a imza attı.

Görün bakın;

Atakan en kısa zamanda A Milli Takım'a yükselecek.

Neyse...

Medel-Atiba değişikliğiyle Beşiktaş'ın oyun planı tıkır tıkır işledi. Bu maçta son transfer Kagawa bize bir şeyi daha gösterdi; demek ki Şenol Güneş'in istediği futbolcu takıma büyük güç veriyor.