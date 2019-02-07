Beşiktaş’ın yüzü gülüyor – Sinan Vardar – Fotomaç
07 Şubat 2019, Perşembe
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’ın yüzü gülüyor

, maçında mükemmel ve skorla üç puanı aldı.
Geçtiğimiz haftalarda Medel'in ön liberoda takımı frenlediğini yazmıştım.
Neyse ki; teknik direktör , Antalyaspor mücadelesinde çok iyi bir tercihle Atiba'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
Bu arada Beşiktaş'a iki yıldır önerdiğim, en üst makamlara önerdiğim Altaylı Atakan Çankaya, Osmanlıspor'a imza attı.
Görün bakın;
Atakan en kısa zamanda A 'a yükselecek.
Neyse...
Medel-Atiba değişikliğiyle Beşiktaş'ın oyun planı tıkır tıkır işledi. Bu maçta son Kagawa bize bir şeyi daha gösterdi; demek ki Şenol Güneş'in istediği futbolcu takıma büyük güç veriyor.

O zaman ne yapacağız?
Hocanın sözünü dinleyeceğiz.
Tabiki ilk onbirde Kagawa'nın olmaması sosyal medyacı taraftarların hoşuna gitmedi. Şimdi arkadaşlar, Japon yıldız sakatlığı nedeniyle uzun süredir futboldan uzaktı.
Ciddi bir maç eksiği vardı.
Böyle durumlarda futbolcularda adale sakatlığı nüksedebilir.
Şenol Hoca onu saklayarak çok iyi yaptı.
Kagawa da şovunu yaptı.
Zaten Dünya Futbol Kamuoyu onun iyi bir futbolcu olduğuna hem fikirdi.
Kagawa çok sempatik ve güler yüzlü bir futbolcu.
Bir anda tüm Beşiktaşlıların sevgilisi oldu ve uzun haftalardan sonra Şenol Güneş'in yüzü güldü.
Bu da Siyah-Beyazlı takıma önümüzdeki maçlar için müthiş pozitif bir hava kattı.
Yeni gelen stoper Mirin de kusursuz oynuyor.
Rehabilitasyon günlerini atlatan da bu takıma girdiği zaman hedef şampiyonluk, en kötü ihtimal de ikincilik olur.
Böyle bir skordan sonra bugün Beşiktaş'ın mali durumuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum.
Ama genele baktığmız zaman durum felaket.
Fenerbahçeli yönetici ülkemizin önde gelen ekonomistlerinden Sayın Burhan Karaçam, 'nin borcunun 4.5 milyar TL olduğunu açıkladı. Başka söze gerek yok.
Kulüplerimizin durumu maalesef bir felaket...
Transfer komedisi
utbolumuzda hâlâ aynı bozuk düzen devam ediyor.
Birkaç takımda transfer yasağı biter bitmez kulüpleri batıranlar yine sahneye çıktı.
31 Ocak'ta transferin bitmesine saniyeler kala ardı ardına yüzlerce imza atıldı.
Elazığspor transferin bitmesine 1 saat kala tam 22 futbolcuya imza attırmış.
Bu, belki de dünya rekorudur.
Süratle kulüplerimizin sıkıca denetlenmesi gerekiyor.
Hatta son 20 yıl tüm kulüplerin mali yapıları çok dikkatli şekilde incelenmeli.
Hep yazıp, söylüyorum, bir araştırılsa hayretler içinde kalacaksınız.
'a...
olgay kardeşim, yaptığın hiç güzel değil...
Boşuna taraftara oynama, geçti; bu modalar!
4 yıl ekmeğini yediğin bir kulüp için yaptığın açıklamalar hiç doğru değil.
Öpmediğin Beşiktaş armasında Türk bayrağı var; Şeref Bey, , gibi efsane isimlerin alın teri var.
Keza Fenerbahçe formasında da çok değerli isimlerin imzası var.
Çok iyi hatırlıyorum; sen Beşiktaş'a gelirken önce Trabzonspor'la anlaşmıştın.
O dönem bordomavili ekibin teknik direktörlüğünü yapan senin için aynen şunları söylemişti;
"Yetenekleriniz sizi bir noktaya kadar getiriyor Umarım oyuncunun da yetenekleri onu bir noktaya kadar getirmiştir." Karakteri de onu bundan sonra çok daha iyi yerlere götürür.
Benim umudum yok açıkçası..' Umarım bu transfer Fenerbahçe'ye ve Ersun Yanal'a hayırlı, uğurlu olur.
Türk Futbolunda bazı futbolcular efendilikleriyle ön plana çıkar, bazıları ise taşra kurnazlıklarıyla silinip, gider.
Bak Tolgay tercih senin...
Çok doğru söylemlerde bulunmuyorsun, ama her şeye rağmen başarılı olmanı diliyorum.

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