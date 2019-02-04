Beşiktaş Şov

Beşiktaş için Antalya deplasmanı kağıt üzerinde zor bir maçtı. Siyahbeyazlılar orta sahasındaki üç oyuncunun golleriyle maçı ilk 45’te bitirmesini bildi ve zoru kolaya hatta şova çevirdi.

Tabii ilk alkışlarım orta sahanın cengaverleri; Dorukhan, Ljajic ve Atiba'ya... Bu üç isim dün insanüstü gayret gösterdiler, siyah-beyazlı takımı ateşlediler. Özellikle Dorukhan yeteneğinin yanı sıra yüreğini de ortaya koyması harikaydı.

Kagawa'nın gelişi Ljajic'e yaramış. Sırp futbolcu Beşiktaş'a geldiği günden bu yana en iyi futbolunu ortaya koydu. Son haftalarda hep eleştirdiğim Medel'in yedekte oyuna başlaması Şenol Güneş'in en büyük doğrularından biriydi. Usta teknik direktör çok eleştiriliyordu. İşte bakın kaliteli isimler hünerlerini ortaya koyunca Şenol Hoca formda oluyor. Sosyal medyada Kagawa'nın neden yedek bırakıldığı eleştirildi. Bu adam aylardır topa ayağını vurmamış. İlk 11'de başlasa ve tempoyu kaldıramasa sakatlanma yüzdesi çok yüksekti. Biraz sabır arkadaşlar!

Kagawa oyuna girer girmez iki harika gol atarak Beşiktaşlıları mutluluktan yerinden fırlattı. Hoş geldin, bize harikalar getirdin, keşke daha önce gelseydin müthiş yetenek Samuray! Bu farklı galibiyetle Beşiktaş'taki kara bulutlar dağıldı. Süper Lig'de belki şampiyonluk zor ama neden olmasın! Camia olarak bir bütün olup ligde en azından ikincilik kazanılmalı. Amaç gelecek sezon Şampiyon Ligi'ne girmek olmalı.