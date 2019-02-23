Derbi ne olur?

Bu pazartesi Vodafone Park'ta oynanacak dev maçta Beşiktaş şampiyonluk, olmazsa Şampiyonlar Ligi için büyük bir mücadele verecek. Fenerbahçe ise alt sıralardan kurtulmak için canını dişine takacak. Adem Ljajic tam formunun zirvesine ulaşmışken son maçta hiç profesyonelliğe yakışmayacak bir davranışla hem derbiyi kaçıracak hem de Beşiktaş'ı önemli bir güçten edecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Borusia Dortmund'da uzun süre forma bulamayan ve sakatlıktan yeni çıkan Kagawa'yı son üç maçta oyuna sonradan alarak, kendisini bulmasına yardımcı oldu.



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Kagawa çok yetenekli bir futbolcu. Kagawa ile son haftaların formda isimleri Atiba ve Burak Yılmaz'la Beşiktaş derbinin favori konumunda. Fenerbahçe büyüklüğüne yakışmayacak şekilde Süper Lig'in alt sıralarında. Tabii ki bu geçici bir durum. Onlar da bu önemli maçı milat olarak kabul edecekler ve buna göre daha mücadaleci ve daha hırslı bir futbol ortaya koymaya çalışacaklar. Bu da derbiyi izleyenlere mükemmel bir maç izleme fırsatı verecektir.



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Futbol kamuoyunda Şenol Güneş'in A Milli Takımı'n başına geçtiği şeklindeki söylentiler için ne yazık ki taraflardan henüz doğru dürüst bir açıklama gelmedi. Ama Başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda; "Bugün mü olur, yarın mı, kesinlikle Şenol Hoca Milli Takım'a gidiyor" açıklamasının ardından anladık ki karar verilmiş. Ama tabii ki bu konu; Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Şenol Güneş'in arasında. Zaten Lucescu'nun da görevine son verilmesi bunu doğruluyor. Bence ülkemizin Milli Takımı için doğru bir karar. Ama bir Beşiktaşlı ve Şenol Güneş'i çok takdir eden bir futbol adamı olarak bu olası ayrılış beni çok üzüyor. Hayırlı, uğurlu olsun...



YAŞARKEN ÖDÜLLENDİRİLMEK

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da Futbol Adamları Derneği Ankara Şubesi'nin düzenlediği "İNSANLAR YAŞARKEN ÖDÜLLENDİRELİNDİRİLMELİ" programına davet edildim. Bana da Türk Futboluna yaptığım katkılardan dolayı ödül verildi. Ankara futboluna büyük hizmet vermiş başkanlar, efsane futbolcu, teknik adam ve hakem dünyası da toplantıdaydı. Derneğin Ankara Şube Başkanı Osman Kolsuz muhteşem bir ödül töreni tertiplemiş. Kendisine şükranlarımı sunarım.



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Bu anlamlı ödülü Futbol Adamları Derneği Başkanı Levent Erdoğan'ın elinden almam da beni çok mutlu etti. Ben Ankara'ya giderken kara yolunu kullanıyorum. Yolda mola verirken de Berceste'yi tercih ediyorum. Nefis ev yemekleri, ızgaralar; Berceste'de yok yok... Restaurantlarının sahibi de Sadık Dik başta Düzcespor olmak üzere yöresinde birçok takımda da başkanlık yapmıştı.



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Sadık Dik şu anda da Osmanlı'nın başkanı. Sadık başkanla 1 saate yakın çok güzel bir futbol sohbet yaptık. Son haftaların formda ekibi Osmanlıspor Süper Lig'e dönme hazırlığında. Çok sevdikleri Osman Özköylü Hoca'nın başına geçmesinin ardından başarılar gelmeye başlamış. Ben kendisine yaklaşık 3-4 ay evvel Altay'dan Atakan'ı tavsiye etmiştim. 3 hafta önce bu transferi bitirmişlerdi. Sadık Başkan Atakan'a methiyeler düzdü. Bu da beni çok mutlu etti.



YENİ MHK

Yine suçlu bulundu... Yusuf Namoğlu büyük baskıları dayanamayarak kuruluyla beraber istifa etti. Yıllardır söylüyorum; kulüp başkanları kulüplerimizi o kadar kötü yönettiler ki; günah keçisi hep hakemler oldu. 45 yıldır bu sektörün içindeyim. İçlerinde çürük yumurta tabii ki vardır ama geneline baktığımız zaman ki bir çoğunu çok yakından tanıyorum; sosyal medyadaki kadar kötü değiller. Mesela yeni seçilen Merkez Hakem Kurulu'nda 4-5 hakemi çok yakından tanıyorum; inanın pırıl pırıl insanlar...



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Hakemler maça çıkmadan önce medyada ve sosyal platformda haksız şekilde eleştiriliyorlar. Hakem sahaya çıkarken kafası resmen karmakarışık ediliyor. Tabii maçtaki verimleri de en az yüzde 50 azalıyor. Yöneticiler de hakemlere demeçleriyle hücum ederek, yıllardır kulüpleri batma noktasına getirme yönetim tarzının üstü kapatılıyor. Sonra teknik direktörleri 2-3 ayda değiştirerek suçlu arıyorlar. Ama kendileri oturdukları yerde oturuyorlar. Neyse ben bunları 40 yıldır söylüyor ve yazıyorum. Bir kaz daha yazmak istedim.



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VAR sistemi, maçların daha adil yönetilmesi için harika bir buluş. Son haftalarda bariz hatalar da oldu. Acaba VAR odasında birer kulüp temsilcileri mi olmalı veya hakemler kura ile mi seçilmeli? Bunlar benim nacizane görüşlerim. Ben şimdiden yeni seçilen MHK'ye başarılar diliyorum. İnşallah hakemlerimiz minimum hatayla maçlarını yönetirler. Hak eden şampiyon olur, küme düşen takımlar da beddua etmez.